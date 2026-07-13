El Girona abrirá la pretemporada contra el Al-Qadsiah saudí

El Girona abrirá este sábado la pretemporada del curso de su regreso a LaLiga Hypermotion con un amistoso contra el Al-Qadsiah saudí, según ha confirmado el club catalán.

El equipo rojiblanco regresó al trabajo el pasado 8 de julio bajo las órdenes de Quique Álvarez, sustituto de Míchel Sánchez tras el descenso. El primer encuentro de preparación se disputará este sábado, a las 18:00 horas CET, en las instalaciones del club de golf Camiral.

El partido servirá para que el nuevo técnico empiece a probar sus ideas y reparta los primeros minutos entre los futbolistas de la plantilla. También será una primera oportunidad para comprobar el estado físico del equipo después de los primeros días de entrenamiento.

El Al-Qadsiah, cuarto clasificado de la última edición de la Saudi Pro League, cuenta con varios jugadores españoles, como Nacho Fernández, campeón de Europa con el Real Madrid, o Iker Almena, exjugador del propio Girona.

En su plantilla también destacan futbolistas como Mateo Retegui, Souffian El Karouani, Julián Quiñones, Otávio, Nahitan Nández y Koen Casteels. El entrenador es el británico Brendan Rodgers, exentrenador del Liverpool, entre otros equipos.

Noticias relacionadas

Durante esta pretemporada, el Girona también se enfrentará al Olot, el miércoles 22 de julio, además de al Alavés, Castellón, Arsenal y Gimnàstic de Tarragona. Estos encuentros permitirán al conjunto catalán aumentar progresivamente el nivel de exigencia antes del inicio de la competición oficial.