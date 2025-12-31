Girona: un 2025 agridulce

El 2025 quedará marcado en la historia reciente del Girona como un año agridulce. De resiliencia. Y de resaca emocional tras lo vivido en el histórico debut en la Champions League. Dejó el listón altísimo un 2024 que será siempre recordado como el año del Girona e iba a ser irrepetible.

El nuevo año arrancó con el último partido de Champions, casi como un epílogo inevitable de aquel sueño europeo. A partir de ahí, la realidad golpeó con fuerza. El inicio del curso 2025/26 fue durísimo, hasta el punto de ver a los de Míchel hundido en puestos de descenso, un escenario que ya se sufrió durante los últimos meses de una 24/25 agónica.

Sin embargo, fiel a ese carácter forjado en la adversidad, el Girona resistió. La permanencia llegó por los pelos, pero llegó. El 2025 no fue el año de los focos ni de las noches mágicas, pero sí el de demostrar esa resiliencia que tanto define a un club que nunca dejó de creer. En SPORT repasamos los cinco momentos más destacados del año.

1. Última noche de Champions en Montilivi (29 de enero)

Una despedida inolvidable. Y un rival, el Arsenal de Mikel Arteta, ideal. La última noche de Champions League en Montilivi tuvo incluso aroma de gesta cuando Danjuma adelantó momentáneamente al cuadro 'gironí'.

Stuani (casi) cumplió su sueño, su gol al Arsenal fue anulado por fuera de juego / EFE

El duelo acabó decidiéndose por un ajustado 1-2 para los 'gunners', pero más allá del marcador, el equipo compitió con personalidad y sin complejos. Eso sí, a puntito estuvo de despedirse con un empate. Una cuestión de milímetros. Stuani cumplió por segundos su sueño pero el VAR se lo arrebató. Míchel lo tuvo claro: "Para nosotros es gol".

2. Permanencia en Primera División (14 de mayo)

De vuelta a la realidad doméstica, el curso se volvió áspero, pero apareció el de siempre. Cristhian Stuani volvió a ser decisivo cuando el equipo más lo necesitaba.

Stuani, héroe en Valladolid / @gironaFC

Sus goles, su liderazgo y su instinto en el área fueron claves para sellar una permanencia sufrida, pero merecida. La no victoria del Club Deportivo Leganés en La Cerámica reafirmó al Girona como equipo de Primera División. Siete de los últimos diez goles 'gironís' llevaron su firma. Todos ellos decisivos.

3. Primer triunfo de la 2025/26 (4 de octubre)

Se quitaron un enorme peso de encima. La primera victoria llegó ante el Valencia, una alegría que sirvió para liberar tensiones y confirmar que el equipo seguía teniendo argumentos competitivos.

Arnau celebra su gol contra el Valencia / David Borrat

Fue un partido trabajado, serio, de esos que construyen confianza y marcan el tono de lo que puede venir. Vanat abrió el marcador y Arnau tiró de fe para convertir el tanto decisivo.

4. Puntazo ante el Real Madrid (30 de noviembre)

No podía faltar. Qué partido y qué puntazo. Un partido de máxima exigencia en el que el Girona volvió a demostrar que puede competirle de tú a tú a cualquiera.

Ounahi, el mejor jugador del Girona contra el Madrid / EFE

Valentía, personalidad y ambición para sumar un punto que reforzó la autoestima colectiva y confirmó que Montilivi sigue siendo una salida incómoda para los gigantes.

5. Remontada en Anoeta (12 de diciembre)

Y si hay una noche que resume el espíritu de este 2025, esa es la remontada en Anoeta ante la Real Sociedad. Cuando todo parecía cuesta arriba, el equipo, con Viktor Tsygankov a la cabeza, se rebeló contra el guion, levantó un marcador adverso y firmó una victoria de carácter, fútbol y fe.

Viktor Tsygankov, celebrando uno de sus goles ante la Real Sociedad / Girona FC

Un triunfo que no solo valió tres puntos, sino que alimentó la convicción de que este Girona nunca baja los brazos.