¡Giro radical! Livakovic reaparece a las órdenes de Míchel

El 'culebrón Livakovic' podría extenderse durante todo el mes de enero. El todavía guardameta del Girona parecía tener las horas contadas en el club al tener permiso para no regresar a la disciplina rojiblanca tras las vacaciones navideñas. Pero su futuro sigue estancado y al croata no le ha quedado otra que reincorporarse a las órdenes de Míchel.

No es ningún secreto que la aventura de Dominik Livakovic en Montilivi ha llegado a su fin. El portero cedido por el Fenerbahçe no ha disputado ni un solo partido desde que aterrizase en Girona el pasado verano como un fichaje ilusionante. Las dudas que dejó Gazzaniga el año pasado provocaron el movimiento en la dirección deportiva rojiblanca, que ató al guardameta internacional con Croacia hasta junio de 2026.

Sin embargo, cuatro meses después Livakovic todavía no se ha vestido de corto. Principalmente por dos motivos. Primero -a principios de temporada- porque Míchel siguió confiando en un Gazzaniga que, pese a sus errores más que habituales, contaba con toda la confianza del técnico por todo lo que había aportado al equipo en el pasado. Y recientemente porque el propio Livakovic se negó a jugar.

Tenía permiso del club

El único objetivo del guardameta croata es disputar el próximo Mundial 2026, por lo que no estaba dispuesto a ser el portero suplente del Girona durante toda la temporada. En ese sentido, si hubiese disputado un solo partido oficial con la camiseta rojiblanca (aunque fuese de Copa del Rey), no habría tenido opción ahora de negociar una nueva cesión de cara a la segunda vuelta.

Y en esa tesitura se encuentra. Livakovic contaba con el permiso del club para ausentarse hasta el día 5 de enero para solucionar su futuro. No obstante, al no haber cerrado todavía ningún acuerdo, el croata se vio obligado este jueves a reincorporarse a los entrenamientos del Girona.

El portero, que parecía tener encarrilada su salida al Dinamo de Zagreb en un nuevo préstamo, apareció esta mañana en la ciudad deportiva y se puso a las órdenes de Míchel junto al resto de sus compañeros, pese a que ni el técnico cuenta con él, ni el portero tiene previsto seguir en Montilivi, donde siguen trabajando para cerrar la llegada de un nuevo guardameta con optimismo en la 'operación Ter Stegen'.