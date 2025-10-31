En directo
LALIGA EA SPORTS
Getafe - Girona, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido entre Getafe y Girona que se disputa en El Coliseum
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue el minuto a minuto del Getafe-Girona en SPORT.
Getafe (0-0) Girona l Media parte
¡Finaaaaaaal de la primera parte! Primeros 45 minutos sin goles. Partido muy igualado entre los dos equipos. Al inicio del partido el Getafe estuvo algo mejor pero con el paso de los minutos los de Míchel mejoraron con más posesión y buenas transiciones ofensivas. Mucho ritmo e intesidad pero pocas ocasiones de gol.
Getafe (0-0) Girona l Min 44
Falta en tres cuartos de campo del Girona para el Getafe. Será la última de la primera parte.
Getafe (0-0) Girona l Min 43
Intento de chilena de Arambarri que no supone peligro alguno para Gazzaniga. Menos de 5 minutos para irnos a los vestuarios.
Getafe (0-0) Girona l Min 39
Míchel pide más movilidad a los suyos. Restan 5 minutos para la media parte. Mucha igualdad entre ambos equipos. Pocas oportunidades claras de gol en esta primera parte.
Getafe (0-0) Girona l Min 36
¡Últimos 10 minutos de la primera parte! Seguimos sin goles en el Coliseum.
Getafe (0-0) Girona l Min 34
Sube la presión azulona para intentar robar el la posesión en la salida de balón de los de Míchel.
Getafe (0-0) Girona l Min 32
No está cómodo el Getafe que ha visto como el Girona ha conseguido robarle la iniciativa del partido. Muy poco de los azulones en ataque con sólo un tímido disparo de Milla durante esta primera parte.
Getafe (0-0) Girona l Min 30
Llegamos a la primera media hora de partido. El Girona se ha hecho dueño del balón pero le está costando materializar arriba.
Getafe (0-0) Girona l Min 29
Cuidado que el partido se ha igualado mucho. Los de Míchel han mejorado, se están replegando muy bien atrás cuando ataca el Getafe y salen en transición ofensiva tras recuperación de balón.
Getafe (0-0) Girona l Min 28
Disparo muy centrado de Tysgankov. Muy fácil para Soria.
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Haaland puede irse al final de esta temporada
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes
- Oficial: El Barça vuelve al Spotify Camp Nou el 7 de noviembre
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana