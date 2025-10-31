Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Getafe - Girona, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue en directo el partido entre Getafe y Girona que se disputa en El Coliseum

Mauro Arambarri disputa un balón ante Axel Witsel

Mauro Arambarri disputa un balón ante Axel Witsel / EFE

Sergi Bescós I Lázaro

Sigue el minuto a minuto del Getafe-Girona en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS