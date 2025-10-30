LALIGA EA SPORTS
Getafe-Girona: Horario, alineaciones probables y dónde ver por TV el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-26
El equipo de Míchel visita el Coliseum con la esperanza de sumar tres puntos vitales para salir del descenso
Getafe y Girona se enfrentan este viernes 31 de octubre en el Coliseum en el partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá seguir en directo por televisión en España.
El conjunto dirigido por Míchel llega al encuentro decidido a romper por fin su mala dinámica y empezar a sumar de tres en tres para escapar de los puestos de descenso, mientras que los de Bordalás tratarán de hacerse fuertes en casa para sumar un triunfo que los acerque a puestos europeos.
Después de empatar contra el Oviedo en un partido que tenían ganado en el tiempo añadido (3-3) y ganar con mucho apuro ante el humilde Constància en Copa del Rey (necesitaron la prórroga), el Girona solo suma siete puntos en Liga.
El Getafe de Bordalás,, por contra, venció 0-1 al Athletic Club en San Mamés y le endosó una goleada de escándalo al Inter de Valdemoro en Copa del Rey (0-11). En Liga, suman 14 puntos que le colocan en la décima posición.
ALINEACIONES PROBABLES DEL GETAFE-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS 2025-26
Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Kikoe Femenía, Liso, Milla, Arambarri, Coba; Borja Mayoral.
Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind; Arnau, Witsel, Martín, Alberto Moreno; Thomas Lemar, Vanat, Bryan Gil.
HORARIO DEL GETAFE-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS 2025-26
El partido entre Getafe y Girona, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputa el viernes 31 de pctubre a las 21:00 horas en el Coliseum.
DÓNDE VER EL GETAFE-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS 2025-26
En España, el partido de la LaLiga EA Sports 2025-26 entre Getafe y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar + Liga de Campeones. También puedes seguirlo a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
