Getafe-Girona: Horario, alineaciones probables y dónde ver por TV el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-26

Getafe y Girona se enfrentan este viernes 31 de octubre en el Coliseum en el partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá seguir en directo por televisión en España.

El conjunto dirigido por Míchel llega al encuentro decidido a romper por fin su mala dinámica y empezar a sumar de tres en tres para escapar de los puestos de descenso, mientras que los de Bordalás tratarán de hacerse fuertes en casa para sumar un triunfo que los acerque a puestos europeos.

Después de empatar contra el Oviedo en un partido que tenían ganado en el tiempo añadido (3-3) y ganar con mucho apuro ante el humilde Constància en Copa del Rey (necesitaron la prórroga), el Girona solo suma siete puntos en Liga.

El Girona necesitó de la prórroga para superar al Constància balear / EFE

El Getafe de Bordalás,, por contra, venció 0-1 al Athletic Club en San Mamés y le endosó una goleada de escándalo al Inter de Valdemoro en Copa del Rey (0-11). En Liga, suman 14 puntos que le colocan en la décima posición.

ALINEACIONES PROBABLES DEL GETAFE-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS 2025-26

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Kikoe Femenía, Liso, Milla, Arambarri, Coba; Borja Mayoral.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind; Arnau, Witsel, Martín, Alberto Moreno; Thomas Lemar, Vanat, Bryan Gil.

HORARIO DEL GETAFE-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS 2025-26

El partido entre Getafe y Girona, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputa el viernes 31 de pctubre a las 21:00 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER EL GETAFE-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS 2025-26

En España, el partido de la LaLiga EA Sports 2025-26 entre Getafe y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar + Liga de Campeones. También puedes seguirlo a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.