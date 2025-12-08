Gazzaniga, otra vez cuestionado: ¿Por qué no juega Livakovic en el Girona?

No es un buen momento para el Girona. Después de encadenar tres partidos sin perder (Alavés, Betis y Real Madrid), el conjunto catalán volvió a caer en LaLiga con una dolorosa derrota en el campo del Elche. Los de Míchel llegaban con la ilusión de continuar sumando, sin embargo, se vieron completamente superados en su visita al Martínez Valero.

Este nuevo tropiezo sitúa al Girona una semana más en las posiciones de descenso. Tras quince jornadas de campeonato liguero, el cuadro gironí únicamente ha sido capaz de sumar doce puntos y tampoco siguen vivos en la Copa del Rey, donde la semana pasada cayeron en la segunda ronda delante del Ourense de Primera Federación.

La situación es muy delicada en el Girona, y la derrota en Elche todavía ha acrecentado esta mala dinámica, Necesita cambios el conjunto gironí para revertir el momento y todas las miradas apuntan a la portería. Lo cierto es que Paulo Gazzaniga no estuvo nada acertado en el Martínez Valero, y salió como el gran señalado tras la derrota.

Poco pudo hacer en el primer tanto de Germán Valera, pero el guardameta argentino se introdujo el balón en un centro de Rafa Mir que supuso el segundo tanto de los locales. Pero su actuación acabó en desastre con una enorme pifia en el tercer tanto. Gazzaniga erró un sencillo pase que Rafa Mir aprovechó para sentenciar el encuentro.

Pese a esta mala actuación, Míchel restó importancia a los errores del portero argentino: "No me gusta focalizar en ningún jugador, creo que él nos ha dado mucho, es un jugador importante para nosotros. El fútbol muchas veces tiene estas cosas, tienes que saber levantarte de estos golpes que te da muchas veces el fútbol a nivel particular y a nivel colectivo también. Quizás el principal problema que tenemos es el colectivo, y ahí es donde tenemos que juntarnos".

Sin embargo, es evidente que este rendimiento vuelve a abrir el debate en la portería del Girona. Cabe recordar que el club catalán se reforzó en los últimos días de mercado estival con Livakovic, un portero de garantías, a quien todavía no se le ha dado la oportunidad. De hecho, incluso se especula que el croata se niega a jugar a estas alturas porque, al ver que no disputa ni un solo minuto, quiere marcharse en el próximo mercado de invierno. Y si juega aunque sea un segundo con la camiseta del Girona, ya no podrá fichar por otro equipo, ya que antes de llegar a Montilivi ya había sumado minutos con el Fenerbahce.

También se pronunció Míchel sobre un cambio en la portería, aunque no está nada por la labor: "Es un tema bastante difícil y complejo. Pero hay cosas que en el día a día para mí marcan mucho mis decisiones. Después veremos el mercado de invierno, qué pasa, pero ahora mismo lo que tengo en cuenta es el día a día". Con Livakovic pensando en un futuro lejos de Montilivi, todo parece que continuará Gazzaniga bajo palos a la espera del mercado de fichajes invernal.