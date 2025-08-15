Gazzaniga revive los fantasmas del pasado y hunde al Girona

Nadie en Montilivi esperaba un estreno liguero como el que protagonizó el Girona ante el Rayo Vallecano. Se podía ganar, empatar o perder, pero los de Míchel no tuvieron opción ante los de Iñigo Pérez porque, como sucedió en demasiadas ocasiones el curso pasado, cometieron múltiples errores imperdonables. El 0-3 al descanso -con un hombre menos- fue más lapidario que el intenso calor que ambientó el duelo. Paulo Gazzaniga vivió un verdadero infierno.

El argentino regaló el primero a De Frutos, no pudo hacer nada en el segundo de Álvaro García y cometió un penalti absurdo que permitió el 0-3 de Isi, marchándose del partido sin saber ni dónde meterse. Menos de 45 minutos bastaron para echar por tierra los brotes verdes de la pretemporada. Es cierto que el Girona aún espera llegadas, pero solo se vio un equipo sobre el campo en la bienvenida a la Liga 2025-26: el de Iñigo Pérez.

Después de un sentido minuto de silencio en recuerdo del padre de Cristhian Stuani, tristemente fallecido el jueves por la noche, Alberola Rojas hizo sonar el silbato a unos 34 grados de temperatura -sensación de 36-.

Un calor considerable, pero insuficiente para que la competición presidida por Javier Tebas decidiera retrasar el encuentro. El Girona, para combatirlo, ofreció gorras y botellas de agua gratuitas a los asistentes. El club quiere que Montilivi sea un fortín esta temporada. Y para ello, el equipo tendrá que responder sobre el césped.

Una primera parte horrible

Los destellos de Roca, Asprilla y Tsygankov fueron un espejismo. Lo que se venía era un auténtico drama. Los fantasmas del curso pasado tardaron poco y menos en aparecer. A los 20 minutos, el Rayo Vallecano ya ganaba 0-2.

De Frutos, completamente a placer, firmó el primer gol de la temporada tras un error gravísimo de Gazzaniga en salida de balón. Después, el delantero del Rayo Vallecano le ganó la posición a Krejci dentro del área y, con un centro raso muy tenso, le sirvió el segundo a Álvaro García en bandeja de plata.

Sin embargo, la pesadilla del portero argentino solo acababa de empezar. Venía de regalar el primer gol al Rayo Vallecano hacía pocos minutos, tras un intento fallido de abrir el esférico a la banda al recibir un pase atrás de un dubitativo David López. Y no se le ocurrió nada más que subir la apuesta al intentar recortar a De Frutos en otra cesión atrás, esta vez de Daley Blind. El resultado: un penalti clarísimo, roja directa y 0-3 en contra a los 43 minutos de partido.

Isi Palazón celebra el 3-0 en Montilivi ante el Girona / Siu Wu / EFE

Isi no falló ante Krapyvtsov, aunque por suerte, el ucraniano, que entró por Miovski, salió mucho más inspirado que el argentino y evitó el 0-4 a Ciss en un mano a mano segundos después. La segunda parte se intuía desoladora.

Un chispazo insuficiente

Míchel dio entrada a Portu en el lugar de Asprilla, mientras que Iñigo Pérez retiró a Luiz Felipe por Pelayo para evitar que la amarilla del brasileño pudiera igualar fuerzas sobre el césped.

Un chispazo de Tsygankov permitió recortar distancias en el 57'. El ucraniano se inventó una jugada individual de muchos quilates para acabar cediendo el balón atrás a Joel Roca, sin oposición, para poner el 1-3.

Míchel dio minutos a Vitor Reis, Rincón y Lemar, y aunque dejaron buenos destellos -especialmente el francés- y cambiaron la cara al equipo, solo los más optimistas se creyeron la remontada. Por delante, 37 jornadas para demostrar que solo ha sido un accidente.