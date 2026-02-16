Gazzaniga responde con nota en el partido que tampoco podía jugar Ter Stegen

Era un día marcado en el calendario para Paulo Gazzaniga, al menos desde que en el mercado invernal se anunciara por parte del Girona la llegada de Marc-André Ter Stegen en calidad de cedido desde el Barça.

El guardameta germano, llamado a aportar seguridad a los palos de Míchel, sabía desde su llegada que el 16 de febrero no iba a estar en el césped bajo ninguna circunstancia: no podía actuar contra el cuadro blaugrana por la 'cláusula del miedo'. Era, entonces, un día para que Gazzaniga demostrara sus condiciones de gran portero. Esas que le llevaron a ganarse el sitio en el once en sus mejores días.

Gazzaniga se hizo dueño de los palos en Montilivi / GORKA URRESOLA

Errores había tenido, algunos de bulto y responsables de perder puntos, especialmente en el dubitativo inicio de los gerundenses en Liga. Pero, tras la inesperada lesión del guardameta germano, a Gazzaniga le tocó recoger el guante -y ponérselo-. Incluyendo el día que ya tenía marcado para hacer su aparición: la jornada 24 ante el Barça.

Ya con Rubén Blanco como segundo, Gazzaniga se sabe como dueño del lugar, al menos si mantiene el buen nivel. Y lo logró ante los culés, especialmente en los primeros compases del partido. El argentino tuvo que plantarse cuando Lamine Yamal encaraba solo hacia su portería para abrir el 0-0 que reinaba en el luminoso. Calmo, actuó: Lamine intentó una vaselina y Gazzaniga la detuvo sin mayores complicaciones.

Respiraba Montilivi, que volvió a contener el aire minutos más tarde con un penalti clamoroso de Blind sobre Olmo. Otra vez la responsabilidad la tomaba el '10' blaugrana, frente a un Paulo con fama de parapenaltis. Y no apareció, pero sí celebró: Lamine estrelló la pelota en el palo, el mismo que había rechazado antes otro remate de Raphinha. Aquel poste resultó aliado de Gazzaniga antes del descanso.

TRES GOLES, UN VENCEDOR

Ya con la segunda parte en juego, Paulo mantuvo el temple en momentos de tensión. Lo hizo cuando el Barça se acercó por la vía aérea, con un cabezazo de Ferran que provocó un gran vuelo de los suyos para guardar la pelota a buen resguardo. Al frente, otra exhibición: la de Joan Garcia con paradas imposibles. Era una lucha por ver quién caía primero. Le tocó a Gazzaniga, con el 0-1 de Cubarsí sobre el 60': un cabezazo imposible de detener a una esquina de la portería.

Parecía escaparse todo el esfuerzo del guardameta argentino entre sus manos -y sus guantes-, pero la historia no había terminado: Vanat asistió a Lemar y el Girona llegaba al empate. Joan Garcia también era vulnerable. El Barça volvería a tocar a la puerta de Gazzaniga varias veces, la más clara con un zurdazo de Bardghji que contuvo firme Gazzaniga otra vez. Era la cuarta del partido para él, la tercera a tiros desde dentro del área. Y la cereza al pastel la puso Fran Beltrán casi sobre el añadido, marcando el 2-1 que se apuntó tras un derechazo desde la frontal, mostrando aún más vulnerable a Garcia y haciendo muy bueno el choque de Gazzaniga, válido por tres puntos cuando más se le necesitaba.