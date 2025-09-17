Gazzaniga se lo pone más difícil a Míchel

La competencia hace al deportista. Le lleva al límite. Siempre que sea sana, claro. Y eso es justo lo que está ocurriendo en Girona: la llegada de Dominik Livakovic puso a Paulo Gazzaniga en alerta. Cometió dos errores - incluida su expulsión - de bulto que derivaron en dos de los tres tantos que convirtió el Rayo Vallecano en la jornada inaugural en Montilivi. Y, cuando más cuestionado estaba, Míchel mantuvo su confianza en él pese al inminente aterrizaje del croata para enfrentar al Celta... y el argentino no defraudó.

La incorporación del guardameta titular de la selección de Croacia le apretó las tuercas al nacido en Murphy, que firmó una actuación más que notable bajo palos en Balaídos. Existían ciertas dudas sobre quién sería el elegido por Míchel, pero el arquero prestado por el Fenerbahçe había sido citado por su seleccionador, Zlatko Dalić, para medirse a Islas Feroe y Montenegro, compromisos correspondientes a la clasificación para el Mundial 2026. Por tanto, el técnico vallecano mantuvo firme su apuesta por Gazzaniga.

El guardameta del Girona Paulo Gazzaniga, tras su expulsión / EFE

Casi echó el cerrojo

Y lo cierto es que dio motivos de peso como para mantener la titularidad. Le negó el gol a Ferran Jutglà en más de una ocasión, destacando por encima del resto aquella parada espectacular a un remate de primeras del exariete del Brujas. Estuvo bastante seguro en el juego aéreo y, cuando parecía que regresaría a Girona con la primera portería de cero del curso, Daley Blind cometió un penalti sobre Javi Rueda al intentar despejar el balón y Borja Iglesias no falló desde los once metros para rescatar un punto prácticamente sobre la bocina. Gazzaniga, de hecho, adivinó su lanzamiento pero desafortunadamente no logró desviarlo.

Las declaraciones de Míchel a los micrófonos de 'Movistar +' en el descanso pudieron dejar alguna que otra pista: "Livakovic no viene a ser el segundo o tercer portero". Pudo ser un toque de atención a Gazzaniga... o no. Juan Carlos acaba de ser operado - por eso se fue a por Livakovic - y Vladyslav Krapyvtsov, teórico segundo guardameta, pese a mostrar brotes verdes a final de curso, es muy joven y carece de experiencia, por lo que habrá que ser paciente con el ucraniano.

Livakovic, como no puede ser de otra manera, viene para competirle el puesto a Gazzaniga. El Mundial está a la vuelta de la esquina y el croata necesita continuidad. Precioso duelo, el que se nos viene por delante.