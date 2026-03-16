Gazzaniga hace olvidar a Ter Stegen

El Girona volvió a sumar los tres puntos después de tres jornadas sin conocer la victoria. El conjunto catalán se impuso al Athletic Club en un partido que, aunque el marcador reflejó un 3-0 contundente, fue más igualado de lo que aparentó. Con este triunfo, el equipo dirigido por Míchel respiró algo más aliviado y logró distanciarse de la zona baja de la clasificación.

Varios nombres propios brillaron en la victoria del Girona sobre el Athletic Club de Bilbao. Hugo Rincón anotó cumpliendo con la ley del ex, Azzedine Ounahi volvió a desplegar su habitual magia sobre el terreno de juego, y Claudio Echeverri encontró un tanto que, con toda seguridad, le servirá para recuperar sensaciones y mostrar su mejor versión de cara a los próximos partidos.

Resumen, goles y highlights del Girona 3 - 0 Athletic Club de la jornada 28 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Pero, sin dudas, también hay que destacar la figura de Paulo Gazzaniga. El arquero argentino volvió a ser fundamental para que el Girona sumara los tres puntos, gracias a sus intervenciones decisivas bajo los palos. El portero se mostró seguro en todo momento, transmitió confianza en la portería del equipo gironí y deslumbró con sus reflejos en varias ocasiones, convirtiéndose en una pieza clave del triunfo.

Gazzaniga protagonizó varias intervenciones de gran nivel, pero destacó especialmente con un verdadero milagro que evitó el empate de los bilbaínos tras el descanso. Guruzeta se encontró con un balón suelto dentro del área y disparó a bocajarro, pero se topó con una intervención prodigiosa del guardameta argentino, quien con una impresionante demostración de reflejos mantuvo intacta la ventaja de su equipo.

Gazzaniga se hizo dueño de los palos en Montilivi / GORKA URRESOLA

No en vano, Míchel subrayó en la rueda de prensa posterior al encuentro la sobresaliente actuación de su portero. "Hemos hecho un partidazo, pero el rival también y Gazzaniga ha hecho dos o tres paradas increíbles. El partido hubiera cambiado mucho. Hoy hemos tenido talento en muchas fases del partido, en ataque y también en defensa", señaló el entrenador del equipo catalán.

Lo cierto es que Gazzaniga ha sabido superar esta temporada todo tipo de obstáculos y contratiempos. A pesar de algunos errores en los primeros partidos y de ver cómo le cedían su puesto a Ter Stegen a su llegada en el mercado invernal, tras la lesión del portero alemán, el argentino ha tirado de carácter y ha vuelto a ofrecer su mejor versión.

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Aunque la lesión de Ter Stegen supuso un duro golpe para el Girona, al perder a un portero de primer nivel que habían incorporado en invierno para reforzar la posición, Paulo Gazzaniga está logrando que se olviden del alemán gracias a unas actuaciones recientes de gran nivel bajo los tres palos. Con sus aciertos y también algún error, el argentino ha demostrado ser un portero de calidad.