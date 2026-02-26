Gazzaniga podría jugar contra el Celta con una protección en el dedo

La maldición que ha caído sobre la portería del Girona estuvo a punto de escribir otro capítulo el lunes en Vitoria. Al comienzo de la segunda parte del partido contra el Alavés, Gazzaniga detuvo un disparo raso de Ibáñez. Una parada sencilla y sin consecuencias. No se le escapó ni hubo rebote.

Eso sí, enseguida se agachó y pidió al árbitro que detuviera el partido. Rápidamente se quitó el guante y entraron las asistencias para atenderlo. Las imágenes del dedo índice de la mano izquierda torcido daban impresión. Los servicios médicos del Girona estuvieron un buen rato atendiéndolo y, finalmente, pudieron recolocarle la falange media para que pudiera terminar el partido.

Aunque Rubén Blanco —por delante de Krapyvtsov— ya había salido a la banda a calentar, Gazzaniga aguantó el dolor y resistió hasta el pitido final. Otra cosa será que esté en condiciones de jugar el domingo contra el Celta en Montilivi (21:00).

En principio, la sensación es que sí, que debería poder jugar, aunque existe cierta preocupación en el club por el estado del dedo del argentino. En este sentido, Gazzaniga está a la espera del resultado de las pruebas médicas para determinar si hay algún tipo de lesión más grave que le obligue a parar. Si eso ocurriera, provocaría el debut de Blanco, precisamente, contra su exequipo.

De este modo, lo más probable es que Gazzaniga pueda jugar el domingo y lo haga con algún tipo de protección que le permita hacerlo sin riesgo ni tanto dolor. Habrá que ver la evolución del argentino esta semana. Si finalmente no pudiera jugar, ahora mismo un escenario poco probable, Míchel tendría que recurrir al cuarto portero de la temporada en la Liga tras Gazzaniga, Krapyvtsov y Ter Stegen.

En la plantilla, además, también está Juan Carlos Martín, que se recupera de una grave lesión de rodilla que sufrió a finales del verano, y en enero se marchó Livakovic sin llegar a debutar. La temporada pasada, el Girona ya utilizó a cuatro porteros: tres en la Liga, Gazzaniga, Pau López y Krapyvtsov, además de Juan Carlos en la Copa.