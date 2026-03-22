LALIGA EA SPORTS
Gazzaniga se hace gigante
El arquero argentino mantuvo a flote a los suyos con intervenciones de mérito, pero nada pudo hacer ante el testarazo de Budimir
De no haber sido por un inspirado Paulo Gazzaniga bajo palos, el Girona se habría marchado de Pamplona con una renta de goles mayor. La testa de Ante Budimir decidió un encuentro en el que los de Míchel apenas incomodaron a Sergio Herrera y acercó a Osasuna a los puestos europeos.
La magia a cuentagotas de Ounahi no fue suficiente para un Girona que se vio totalmente asediado por el conjunto de Alessio Lisci. Un portentuoso Victor Muñoz dirigió las operaciones y fue un auténtico quebradero para Hugo Rincón y Arnau Martínez.
“Nos han faltado muchas cosas”, lamentó Míchel tras la derrota sufrida en El Sadar. “No hemos sido capaces de frenarles y hacer transiciones”, aportó.
La realidad es que Osasuna llevó el control del partido en todo momento y apenas se vio intimidado por un cuadro catalán que volvió a quedarse a cero. La producción ofensiva fue tan anecdótica que ni Sergio Herrera no tuvo que intervenir. Faltó profundidad y determinación en los metros finales.
"No ha sido nuestro mejor partido”, declaró el preparador madrileño. Quién sí tuvo su día, pero se quedó sin premio, fue Paulo Gazzaniga. El arquero argentino mantuvo a flote a los suyos con intervenciones de mérito - varias de ellas al incombustible Victor Muñoz -, pero nada pudo hacer ante el testarazo inapelable del 'cisne'.
Zanjó cualquier tipo de debate en la portería 'gironina' a base de trabajo y paradas, muchas paradas. En el triunfo sobre el Athletic, sin ir más lejos, firmó su mayor número de atajadas en lo que va de curso: ocho. En territorio navarro fueron cuatro.
Livakovic no logró desestabilizarle y la única amenaza real fue un Marc-André ter Stegen quien, por su caché, sí le arrebató la titularidad. La inoportuna lesión del alemán, sin embargo, le reabrió las puertas al once pese a la incorporación de un Rúben Blanco que aún no ha debutado bajo las órdenes de Míchel.
- Más de 650 millones: el enorme valor de los jugadores de la plantilla del Barça formados en La Masia
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Álex Remiro!
- La decisión de Raphinha sobre su futuro en el Barça
- Hansi Flick vuelve a contar con Patricio Pacífico
- ¡El Barça valoraría escuchar ofertas por Koundé en junio!
- Movimiento por Bernardo Silva: primera oferta con el Barça en la recámara
- El tremendo elogio de Flick a Gerard Martín
- Nico Williams, el principio del fin de Ernesto Valverde