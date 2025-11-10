Gazzaniga y diez más en Girona

En las horas previas al partido, alimentado por los cambios que pidió Míchel Sánchez en la previa, corrió el rumor —falso— de que Dominik Livakovic ocuparía la portería del Girona. Una semana más, la realidad fue que el intocable Paulo Gazzaniga se mantuvo en el once, y el argentino fue fundamental para que el equipo blanco y rojo sumara su segunda victoria de la temporada.

Porque con 0-0, justo antes del gol decisivo de Tsygankov, Gazzaniga supo desviar un remate muy peligroso —pero inocente— de Denis, que estaba en una posición inmejorable para marcar tras una buena combinación con Mariano. Acto seguido, blocó un disparo lejano de Blanco.

No es que tuviera un trabajo descomunal, el argentino, ya que no se le recuerdan paradas milagrosas como en otros partidos. Porque el Alavés exigió menos al Girona que otros rivales que se han enfrentado a los gerundenses. Aún en la primera parte, estuvo muy atento en una salida lejos de su área, a los pies de Mariano, que quería aprovecharse de una cesión muy corta y floja hacia atrás de Vitor Reis. Justo antes del descanso, también ganó otra jugada al exdelantero del Real Madrid.

En la segunda parte, Gazzaniga se hartó de desviar o blocar centros laterales y jugadas de estrategia. Fue él quien envió a córner el centro del gol anulado al propio Blanco. También fue el encargado de detener algún disparo tímido y poco peligroso del conjunto vitoriano, que no llegó a probar suerte entre los tres palos. La mayoría de las oportunidades que tuvo salieron desviadas.

Segunda portería a cero

Gazzaniga fue capaz de frenar la hemorragia defensiva que ha sufrido el Girona en este inicio de Liga, donde es el equipo más goleado, con 24 goles encajados. Ayer, sin embargo, cerró su portería por segunda vez en las 12 jornadas disputadas. La primera fue en el 0-0 contra el Espanyol. No encajar es sinónimo de puntuar.

En este tramo de competición posterior al segundo parón de selecciones, el Girona ha sumado cuatro puntos, ya que a la victoria contra el Alavés hay que añadir el empate con el Oviedo, que llegó en el minuto 97.

Estos dos resultados en Montilivi, sumados al citado empate contra el Espanyol y la victoria frente al Valencia, provocan que el Girona también se esté haciendo fuerte en su estadio, ya que acumula cuatro partidos sin perder. Eso, a la larga, puede ser una gran noticia para los blanco y rojos, porque la permanencia puede decidirse por detalles, y un gran detalle puede ser el porcentaje de puntos que se queden con el apoyo de la afición.

Ya lo decía Míchel: todos juntos. Todos, con Gazzaniga de titular, claro.