FÚTBOL
Gabriel Misehouy, cedido al NAC Breda neerlandés
El joven centrocampista encadenará su segunda cesión tras la anterior en el Aris de Salónica
EFE
El centrocampista ofensivo neerlandés del Girona Gabriel Misehouy encadenará su segunda cesión y esta temporada jugará a préstamo en el NAC Breda de su país, según informó el club catalán este lunes.
Misehouy, de 21 años, llegó a Montilivi en verano de 2024 como una gran promesa del fútbol base del Ajax y el curso pasado jugó cedido en el Aris de Salónica, sin demasiada continuidad.
En busca de regularidad
El jugador holandés sumó dos goles y dos asistencias en 12 partidos en el fútbol griego y ahora vuelve a su país para "continuar su progresión y disponer de minutos y experiencia competitiva", según apunta el comunicado del Girona.
En su única temporada como rojiblanco (2024-2025) disputó once partidos entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey y marcó un gol, en la primera jornada contra el Betis.
El Girona continúa perfilando la plantilla que peleará para volver a Primera División por la vía rápida y afronta las últimas horas del mercado con muchas carpetas abiertas.
- ¡Gabriel Jesus, fichaje sorpresa del Barça para el '9'!
- El Barça trabaja en un trueque Balde-Dimarco con el Inter de Milán
- Mercado de oro para el Barça
- Koundé deberá picar piedra para tener protagonismo en el Barça
- Deco centra todos sus esfuerzos en el último fichaje
- Gabriel Jesus, un perfil deportivo, personal y profesional que se encaja en la filosofía del Barça de Flick
- El hijo de Miguel Induráin: 'Nunca pensé en ser como mi padre, porque es muy difícil. No hago ciclismo de forma profesional pero sigo disfrutando de este deporte
- Mourinho se pregunta cuánto ha costado Diomande