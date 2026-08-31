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Gabriel Misehouy, cedido al NAC Breda neerlandés

El joven centrocampista encadenará su segunda cesión tras la anterior en el Aris de Salónica

Misehouy, en el Girona

Misehouy, en el Girona / X

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EFE

El centrocampista ofensivo neerlandés del Girona Gabriel Misehouy encadenará su segunda cesión y esta temporada jugará a préstamo en el NAC Breda de su país, según informó el club catalán este lunes.

Misehouy, de 21 años, llegó a Montilivi en verano de 2024 como una gran promesa del fútbol base del Ajax y el curso pasado jugó cedido en el Aris de Salónica, sin demasiada continuidad.

En busca de regularidad

El jugador holandés sumó dos goles y dos asistencias en 12 partidos en el fútbol griego y ahora vuelve a su país para "continuar su progresión y disponer de minutos y experiencia competitiva", según apunta el comunicado del Girona.

Gabriel Misehouy jugará cedido en el Aris de Salónica

Gabriel Misehouy, vistiendo la elástica gironí / @gironaFC

En su única temporada como rojiblanco (2024-2025) disputó once partidos entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey y marcó un gol, en la primera jornada contra el Betis.

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El Girona continúa perfilando la plantilla que peleará para volver a Primera División por la vía rápida y afronta las últimas horas del mercado con muchas carpetas abiertas.

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