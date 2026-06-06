El futuro de Stuani es incierto: "Se ha ganado poder decidir"

"No tendremos cerrada la plantilla el 15 de julio, ya voy avisando a los haters", apuntó el pasado jueves Quique Cárcel en la extensa rueda de prensa de los máximos dirigentes para tratar la situación del Girona tras el descenso. El director deportivo admitió que su gran tarea ahora mismo es «cerrar el entrenador» y, aunque la intención es poder anunciarlo lo antes posible, entre todos los candidatos todavía no hay uno definitivo. «Quien venga debe estar más convencido que nadie del objetivo» y consensuar el equipo: qué jugadores se quedan y cuáles deberán marcharse. Ahora mismo, el futuro de todos es incierto. En especial, el de quienes terminan contrato este 30 de junio y, de momento, no han renovado.

Hay un nombre que destaca por encima del resto. Cristhian Stuani. ¿Qué pasará con el capitán y máximo goleador histórico del club? La voluntad del delantero uruguayo, de 39 años, es continuar en el Girona y luchar por el ascenso la próxima temporada, siendo consciente de la edad que tiene y de que cada vez tendrá menos oportunidades porque la retirada está cerca, pero también convencido de que puede ayudar como lo ha vuelto a hacer en los últimos meses, manteniendo al equipo vivo hasta el último minuto. Con el charrúa sobre el terreno de juego, los rojiblancos son otros, y ha cerrado el curso como el tercer máximo goleador, empatado con Ounahi (5), pese a jugar muchísimo menos que los demás; Vanat (9) ha disputado 1.962 minutos, Tsygankov (6) 2.642, Ounahi 1.766 y Stuani 394, mientras que Abel Ruiz, el otro delantero, ha cerrado el año en blanco con una participación residual.

El pilar

Durante las nueve temporadas que lleva en el Girona, Stuani se ha convertido en algo más que un capitán. Es el «pilar», como lo llamaba Míchel Sánchez. Coincidieron con él en su llegada en el verano de 2017 Eloi Amagat, excapitán que jugó de rojiblanco en Tercera, Segunda B, Segunda y Primera, y Jordi Guerrero, exsegundo entrenador de Pablo Machín. Ambos hablan maravillas de él.

«Stuani se ha ganado poder decidir sobre su futuro. En cuanto al equipo y al club, considero que jugadores como él son muy necesarios, y más cuando vienes de un tropiezo tan grande como es perder la categoría y volver a Segunda. Conoce bien el Girona, tiene experiencia en Segunda y ha conseguido subir a Primera, tiene carácter y, aunque no sea de aquí, se ha adaptado totalmente. Es muy importante por lo que supone, pero también por ser una referencia para todos los jugadores que llegarán. Incluso para el nuevo entrenador. Cuanto antes puedan entender todos cómo es y qué es el Girona, mejor. Será más fácil obtener rendimiento», comenta Eloi.

GERONA, 14/05/2026.- El delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani aplaude a su afición al finalizar el partido de la jornada 36 de LaLiga que Girona FC y Real Sociedad disputaron este jueves en el estadio municipal de Montilivi. EFE/David Borrat. / David Borrat / EFE

El exfutbolista gerundense añade que «solo él y la gente del club saben en qué punto está su físico, pero lo que hemos visto desde fuera esta temporada cuando ha jugado, que evidentemente ha sido poco, es que puede seguir aportando, y mucho ha hecho en el último tramo para llegar al partido decisivo con opciones». «Al final, en el fútbol y en momentos tan importantes como lo será la próxima temporada, el carácter, el espíritu, el alma y el corazón siempre son necesarios, además de lo bien que puedas hacerlo técnica y tácticamente», dice por experiencia propia.

El delantero uruguayo podría ser una pieza clave para intentar recuperar la Primera División. «Espero que, con Stuani en el equipo, se pueda mantener la columna vertebral con un grupo de jugadores que ya saben dónde están y han vivido la dureza. Es importante que haya gente que se sienta responsabilizada de lo que ha pasado, porque evidentemente los jugadores son los principales protagonistas y lo son, y quieran revertirlo», expresa Eloi mientras recuerda: «No ha sido la primera ocasión en que futbolistas como Stuani han tenido que salir a rescatar al equipo. La temporada pasada también se jugó con fuego, yendo muy al límite, y aparecieron él y Portu. Los dos son jugadores que demuestran por todos lados el cariño que tienen al club, llevan tiempo y saben qué significa vestir la camiseta del Girona. Esta temporada, Stuani ha perdido protagonismo y Portu ha vivido una situación complicada por lesión... En el último tramo han faltado jugadores con sentimiento de pertenencia».

Guerrero, por su parte, dice con conocimiento de causa que «cuando los jugadores son veteranos van asumiendo diferentes roles; primero son muy importantes y después hay un momento en el que deben ir aceptando que cada vez, por la edad, la velocidad y todo lo demás, tendrán menos minutos. Pero más minutos de calidad, creo yo. El fútbol se ha convertido en algo muy físico y la velocidad, sobre todo, se pierde con la edad». El técnico de Arbúcies considera que «contar con los jugadores veteranos es algo muy personal de cada staff. Quizá hay quienes necesitan a alguien que les sirva de referencia y les ponga al día sobre cómo es el equipo, la afición, la ciudad..., qué se respira; y, en cambio, otros que quieren hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero y ser ellos quienes lo impongan. Estoy muy de acuerdo con Quique en que esta figura, ya que evidentemente Stuani es uno de los jugadores más importantes de la historia del Girona, depende mucho del entrenador que venga. Depende mucho de si lo quiere o cree que puede prescindir de esa figura porque tiene otros referentes».

Stuani y Arnau, capitanes del Girona / @arnaueti_4

La mano derecha de Domènec Torrent tiene clara su postura, pero no querría ponerse en el lugar del entrenador que tenga que decidir el futuro de Stuani. «Para nosotros es importante tener jugadores veteranos que nos ayuden a entender la filosofía del club o qué gusta y qué no gusta a la afición cuando hemos ido fuera. Por ejemplo, en el Monterrey tuvimos a Héctor Moreno, que había jugado en el Espanyol. Él se retiraba y nos ayudó. No todo el mundo tiene ese sentimiento, claro. Es complicado. Dependerá mucho de la filosofía que tenga el nuevo entrenador y de qué tipo de delantero quiera. Será el staff quien decidirá, aunque es difícil porque es una figura muy emblemática», apunta. A la vez, recuerda que «cuando llegó, nosotros estábamos en Manchester haciendo la pretemporada, ya habíamos empezado, y vino para ser el referente que ha sido durante todos estos años»: «Entiendo también a Cristhian. Ha tenido ofertas para marcharse antes y no ha querido porque está a gusto aquí. El fútbol no entiende de estas cosas, claro. También quiere continuar porque no quiere dejar al equipo en Segunda».

Los jugadores del Girona visiblemente afectados tras el descenso del equipo a Segunda División / EFE/David Borrat

Stuani, «si algo tiene, es gol». «Conoce la categoría, está ahí y si hay balones en el área siempre está para pescarlos», valora Guerrero. Si él formara parte del cuerpo técnico del Girona la próxima temporada, afirma que «lo querría porque es amigo mío, hemos compartido mucho y sé qué me puede dar». «Es una decisión que debe recaer sobre los hombros de alguien y yo no querría serlo», confiesa.

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Pase lo que pase, Eloi tiene claro que «Stuani puede estar tranquilo y orgullosísimo de lo que ha hecho, demostrado y dado por el Girona. En el campo y fuera de él. Seguro que vive una situación complicada, está afectado por el descenso y no es el final que imaginaba. En cuanto pueda, intentará despedirse de otra manera. Sería genial con otro ascenso».