La fuerza acompaña al Girona

Están surfeando la ola. Nunca mejor dicho tras regresar de la costa guipuzcoana con los tres puntos bajo el brazo. El Girona le dio la vuelta al tanto inicial de Gonçalo Guedes con un doblete de un Viktor Tsygankov que está siendo sumamente decisivo en este inicio de curso tan complejo. Como buen fanático de la mítica saga 'Star Wars', el ucraniano sacó a pasear por partida doble su característica celebración. Solo le faltó la espada láser para completar el papel del Jedi.

A los de Míchel les acompañó la fuerza en Anoeta. Necesitaban un triunfo así. De pura adrenalina. De 'orgull gironí'. Y es que se quitaron más de un peso de encima: primera victoria a domicilio desde mayo (0-1 al Valladolid), primera remontada desde mayo de 2024 (4-2 al Barça) y primer triunfo ante la Real Sociedad en Primera División.

Desde la 2017/18, primer curso del Girona en la máxima categoría, el balance en 11 encuentros disputados favorecía al cuadro txuri-urdin: cinco triunfos y seis empates. La victoria 'gironina', llegó más tarde que pronto, pero llegó. En un ejercicio de resiliencia y carácter, los de Míchel sumaron el tercer triunfo de la campaña para reafirmar su buen estado de forma colectivo tras la derrota en Elche y la dolorosa eliminación copera en Ourense.

Euforia efímera

Tres puntos de oro que sirvieron para tomar aire y salir - momentáneamente - del descenso. Al Mallorca le valía empatar ante el Elche para devolver a los de Míchel a la zona roja de la clasificación, no obstante, terminó venciendo por 3-1 al cuadro ilicitano y escaló varias posiciones en la tabla.

Con 15 puntos en su casillero, los mismos que Valencia y Osasuna, los catalanes acabarán la 16ª jornada de LaLiga EA Sports en decimoséptima posición, con cierta ventaja al farolillo rojo, un Levante que se mantendrá con nueve unidades tras la suspensión del derbi ante el Villarreal por fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana.

Ounahi fue el catalizador del juego gerundense en la Bella Easo / Javier Etxezarreta / EFE

Un 8/15 que invita al optimismo pese a volver a estar inmersos en el descenso. Queda un mundo y ahora toca pensar en la visita del Atlético de Madrid, último compromiso antes del parón navideño.