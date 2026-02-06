Así frenó Deco el fichaje de Marc Bernal por el Girona

El fútbol volvió a mostrarse cruel con Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán deberá pasar por quirófano debido a una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda y estará alrededor de cuatro meses de baja, un contratiempo que reduce seriamente sus opciones de defender la portería de la selección alemana en el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este miércoles, el propio Ter Stegen se pronunció por primera vez tras conocerse el alcance de su lesión. En un largo mensaje compartido en sus redes sociales, el portero reconoció que mantiene una actitud positiva para afrontar este difícil momento y agradeció el apoyo recibido por parte de todos los integrantes del club en este nuevo obstáculo de su carrera.

En ese sentido, Quique Cárcel, director deportivo del Girona, se pronunció en el 'Tot costa' de Catalunya Ràdio acerca de la mala suerte por este contratiempo físico del portero alemán: "Marc venía con toda la ilusión de competir y demostrar que está al máximo nivel. Es una desgracia muy grande. Una rotura de tendón es una lesión importante que lo dejará fuera de los terrenos de juego. El Girona había hecho un fichaje que debía aportar mucho y así lo estaban notando. Hay que aceptarlo y seguir trabajando".

"Al acabar el partido, la sensación que teníamos aún era optimista. Pensábamos que podía tratarse de una pequeña rotura que lo dejaría fuera dos o tres semanas, o como máximo un mes. No esperábamos que, después de las pruebas finales, el resultado fuera el que ha sido. Lógicamente, estábamos en el último día de mercado y nosotros estábamos muy contentos con la portería que teníamos", agregó.

La 'operación Bernal'

Más allá del fichaje de Marc-André ter Stegen, el Girona también se interesó por otro jugador del FC Barcelona. El club gerundense contactó con la entidad azulgrana para negociar la incorporación de Marc Bernal. Incluso el propio futbolista, natural de Berga, fue consciente del interés del conjunto gironí por hacerse con sus servicios.

Así lo reconoció Quique Cárcel, que destapó que Deco tuvo un papel fundamental para frenar la salida de Bernal en este mercado de fichajes invernal: "Pienso que tuvimos interés en Bernal porque nos hacía falta un jugador para esa posición. Deco fue muy correcto y me dijo que era un jugador que no sería fácil que saliera. Si veían que fichaban jugadores y no tenía los minutos quizás salía. Pero si sigue en el Barça es porque ven que puede tener minutos importantes".

Finalmente, Marc Bernal se quedó en el FC Barcelona y, poco a poco, está ganando protagonismo en el esquema de Hansi Flick. Superado por completo la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda y ya con buenas sensaciones sobre el terreno de juego, el centrocampista de Berga encadena cinco partidos sumando minutos y, además, fue titular en el último duelo de la Copa del Rey frente al Albacete.