Francés, el 'antídoto' para olvidar a Eric Garcia

'No hay mal que por bien no venga', pensarán en Girona. La 'última voluntad' de Míchel en el cierre de mercado estaba clara: recuperar a Eric Garcia. Se pintaba como una utopía a principios de verano, pero conforme iban pasando las semanas - con altibajos incluidos - parecía que su regreso estaba más cerca de nunca. La ilusión abundaba entre la afición, y no era para menos. El infortunio del Barça con las lesiones, sin embargo, 'fastidió' al Girona.

El trabajo de la dirección deportiva en este mercado de fichajes había sido bastante notable. Balance positivo (+12,65 'kilos'), fichajes contrastados y apuestas de futuro. Quizá, a priori, parecía que el nivel de los nuevos no equiparaba el de los Savinho, Dovbyk, Aleix Garcia y compañía.

Solo quedaba ver cómo rendían sobre el césped. Ahora bien, la más que posible reincorporación del de Martorell invitaba al optimismo. Tras un año duro en el Barça, resurgió de sus cenizas de la mano de Míchel.

Eric García celebra su gol contra el Cádiz / EFE

Por suerte o por desgracia, no pudo ser. La lesión de Araujo ni la de Christensen parecían impedir su llegada, pero sí la de un Marc Bernal que dejaba muy 'coja' la posición del pivote. La polivalencia de Eric se antojó clave para que el club azulgrana cerrara la puerta a una salida.

La vida seguía para un Míchel que salió en el Villamarín con esta línea defensiva: Arnau, David López, Daley Blind y Miguel Gutiérrez. El canterano volvía a escena tras un año con escaso protagonismo por 'culpa' de Yan Couto. Y este era su año.

En el eje, una pareja conocida y habitual en la 23/24. Tanto Ladislav Krejci como Alejandro Francés, los únicos refuerzos defensivos, debían esperar su turno. Las expectativas puestas sobre el central checo eran enormes, se esperaban grandes cosas de él. Sin embargo, estaba algo 'tocado' y Míchel le quería cuidar.

UN ESTRENO MÁS QUE NOTABLE

Arnau dejó alguna que otra duda en el debut. Y tampoco logró resarcirse en el Metropolitano. Fue entonces cuando Míchel decidió introducir alguno que otro cambio en el once ante Osasuna. Entró Francés en el lateral derecho por Arnau y Bojan Miovski en punta, sustituyendo a Oriol Romeu, que dejó su lugar a un Iván Martín más retrasado de lo habitual. Dos movimientos que dieron sus frutos.

Su carta de presentación fue inolvidable: debut en Primera y estreno inmejorable en Montilivi / @alejafranto

El ex del Zaragoza, sobre todo, maravilló en su debut. Eran muchas las personas que sabían de su potencial con y sin balón, pero no se imaginaban que iría a caer de pie en el equipo tan rápido. Su carta de presentación en Montilivi fue magnífica: no fue driblado, realizó tres intercepciones, salió vencedor en la mitad de los duelos (4/8), completó 62/69 pases (90%)... en fin, que cumplió con nota en su estreno en Primera División. Y es que no debemos pasar por alto que hace apenas unos meses competía en Segunda.

FIABLE Y ATREVIDO CON BALÓN

En el Sánchez-Pizjuán, regresó Oriol a la titularidad. Y aunque podía parecer que Arnau volvería también, Míchel volvió a apostar por Francés. Y volvió a darle la razón al madrileño: dos despejes, un disparo bloqueado, cuatro 'tackles', solo fue superado en dos ocasiones, 38/35 pases (84%) y un pase clave.

Provocó, con un centro al área, el penalti que posteriormente transformó Abel y puso tierra de por medio en el Sánchez-Pizjuán / @alejafranto

Además, provocó el penalti que transformó Abel Ruiz. Sí que es cierto que fue superado en alguna ocasión por un Ejuke que incluso le ganó la espalda y marcó gol, que posteriormente fue anulado por fuera de juego.

LA SOLUCIÓN A LAS BAJAS DE ERIC Y COUTO

Todo esto, actuando en una posición poco habitual para él. En más de la mitad de los partidos que ha disputado a lo largo de su carrera ha actuado de central. Su polivalencia, sin embargo, le convertían en la solución ideal a las bajas de Eric y Couto. Matando dos pájaros de un tiro.

Yan Couto celebrando su gol ante el Granada / EFE

Es rápido, tiene una gran colocación, carácter, atrevido en la salida de balón y una buenísima conducción para romper líneas. Unas cualidades que, sumadas a su habilidad para dar pases hacia adelante con acierto, le convierten en un futbolista muy del agrado de Míchel.

Así pues, su alta capacidad para ejercer de lateral derecho recuerda mucho a cuando lo hizo Eric en algún que otro partido de la pasada temporada. Perfiles de garantías defensivas, con un gran trato de balón para contribuir en la salida y con tendencia a incorporarse al ataque. Si sigue así, Alejandro Francés lo tiene todo para consolidarse en el once de Míchel. ¿El premio a su gran rendimiento? su convocatoria con la sub-21 en este parón.