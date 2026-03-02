Fran Beltrán y Witsel: el estreno del doble pivote que marcará el camino

Con Fran Beltrán fue llegar y besar el santo. El centrocampista madrileño, gran deseo de Míchel desde que se convirtió en entrenador del Girona, fue titular contra el Getafe (1-1) en el primer partido en el que estuvo disponible como nuevo jugador blanquirrojo. Es decir, seis días después de que se anunciara su fichaje procedente del Celta. Como quedó demostrado, el ex del Rayo tiene toda la confianza del técnico de la época en la que coincidieron juntos en Vallecas y solo ha sido suplente en los dos últimos encuentros, entrando en la segunda parte, por precaución a raíz de unas molestias en el pie.

Jutgà y el Celta frenan al Girona / David Borrat

Ante el Celta, en un día especial ante el equipo que lo ha visto crecer las últimas siete temporadas y media -dejó el Rayo para ir al Celta- volvió al once inicial y lo hizo por primera vez este curso al lado de Axel Witsel. El belga se había perdido tres jornadas por lesión y hasta este pasado domingo ambos habían formado pareja, uno u otro, con Iván Martín. El vasco, tercer futbolista de la plantilla con más minutos (1.864), fue el damnificado para dar paso a un doble pivote muy táctico que marcará el camino de los gerundenses de aquí a finales de mayo.

El 'scout' de Míchel

Fran Beltrán, seguramente, le echó una mano a Míchel para preparar el partido ante el Celta. El centrocampista madrileño lo conoce a fondo y, probablemente, “hizo un poco de scout”, como apuntó Claudio Giráldez en la previa. El entrenador del conjunto de Vigo intentó que Fran Beltrán, “un jugador muy listo e inteligente”, no tuviera muy claro qué harían los suyos, pero después de muchos minutos en campo propio por una presión asfixiante de los gallegos, el de Seseña y sus compañeros interpretaron que solo cambiarían el ritmo del encuentro a partir del balón parado. Fue a través de un córner, en una acción calcada a la visita al Alavés en la que intervinieron Lemar, Witsel y Vanat, que el delantero ucraniano pudo adelantar al Girona. El belga, por su parte, dio la asistencia. El Celta, no obstante, se llevó los tres puntos de Montilivi gracias a un gran gol de Jutglà y las paradas de Radu.

Tanto Fran Beltrán como Witsel disputaron todo el duelo completo. Cada uno aportando lo mejor de sí; el madrileño sabiendo dónde estar en cada momento y el belga poniendo el buen criterio con el equilibrio necesario. Iván Martín también tuvo la oportunidad en la segunda parte, pero fue sustituyendo a Lemar y no a ninguno de los dos pivotes. Míchel dejó entrever que Fran Beltrán y Witsel ya no deben moverse del centro del campo del Girona.