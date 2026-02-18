Fran Beltrán se viste de héroe por sorpresa

Este mes de junio se cumplirán diez años de cuando el Girona FC tocaba el cielo y llegaba por primera vez a Primera División. Un éxito impensable y un premio a la persistencia y al buen trabajo del club tras varios años intentándolo sin suerte ni éxito.

Era el Girona de Pablo Machín, Aday, Pere Pons, Granell o Sandaza que, con el clásico 5-3-2, acabó segundo y ascendió directamente tras el Levante UD y por delante de equipos como el Getafe CF, CD Tenerife, Cádiz CF, Real Valladolid y también un Rayo Vallecano rescatado por el debutante Míchel y dirigido en la sala de máquinas por un chaval recién ascendido del filial.

Sí, el mediocentro castellano debutó como profesional en 2016 y en esa misma temporada se estrenó en Montilivi en abril de 2017 con victoria por 1-3. Tenía dieciocho años recién cumplidos y una cara de niño que aún no se le había ido.

Casi una década después, Beltrán entró el lunes por la noche directamente en el selecto grupo de protagonistas de grandes hitos del Girona gracias al gol que dio la victoria contra el FC Barcelona. Un gol celebradísimo, que hizo temblar Montilivi y que terminó con una piña multitudinaria de jugadores y técnicos en el centro del campo. Un partido para la historia y tres puntos más cerca de poder volver a vivir un derbi así la temporada que viene.

La entrada en un diccionario futbolístico del concepto 'fichaje de rendimiento inmediato' sería la de un jugador que se incorpora a un equipo y enseguida ofrece productividad en forma de minutos, goles o asistencias. En una búsqueda en Google Imágenes, el resultado bien podría ser una foto de Fran Beltrán con la camiseta del Girona.

El centrocampista fichado del RC Celta de Vigo este mercado de invierno parece que lleve un siglo en Montilivi. Míchel lo conoce, confía en él y por eso lo colocó enseguida en el once pese a que apenas había realizado un par de entrenamientos.

Titular contra el Getafe, el Oviedo y el Sevilla, ante el Barça fue suplente porque arrastraba molestias físicas. Sin embargo, entró en la segunda parte para decidir el partido y convertirse en el héroe de la noche. A cuatro minutos del final, y después de una acción muy protestada por los azulgranas de Echeverri sobre Koundé, Beltrán recibió de Roca dentro del área y, con mucha sangre fría y una definición digna de delantero centro, superó al invencible Joan García.

De este modo, casi una década después de estrenarse con el Rayo —donde también estaban Gazzaniga y Àlex Moreno—, Beltrán vivía su primera gran noche en Montilivi como jugador del Girona. La cara de felicidad era máxima, consciente de que había hecho historia y de que no se había equivocado con la apuesta valiente de cambiar Vigo por Girona este enero.