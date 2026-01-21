Fran Beltrán: "Venir al Girona era el movimiento que tenía que hacer"

Míchel ya tiene al centrocampista que quería: Fran Beltrán es una petición directa del entrenador del Girona, con quien coincidió en el Rayo Vallecano y ya lo quiso en Montilivi en otros mercados. Por fin lo ha conseguido, previo pago de 150.000 euros más el 15% de una futura venta. Beltrán, que llevaba ocho temporadas en el Celta y acababa contrato en verano, ya conoce la filosofía gerundense y llega con rodaje, ya que este curso ha disputado 10 partidos de Liga, 4 de Europa League y 1 de Copa del Rey.

Beltrán ha dicho que “hace tiempo que estábamos intentando venir al Girona. Al final, cuando un club te quiere y te valora, te entran ganas de venir, y eso es lo que ha pasado. Este es un proyecto bonito y tenemos un gran equipo para subir peldaños en la tabla. He estado siete años y medio en Vigo y es muy emotivo salir de allí, quiero agradecerles lo que han hecho por mí. Me vacié como nadie, pero ahora estoy muy contento de estar en Girona”.

También ha reconocido que “durante estos años no he hablado demasiado con Míchel. Hace poco me llamó, pero ya sabía que venía, así que no me dijo gran cosa”. Beltrán asegura que tenía “otras ofertas, pero este era el lugar indicado”. Respecto a su etapa en Balaídos, ve similitudes. “Cuando llegué al Celta, venían de Europa League; aquí vienen de la Champions. No es poca cosa. El juego y las ideas también son parecidas. Me irá bien para mi fútbol”.

Beltrán es uno de los tres refuerzos de este mercado de invierno, junto a Echeverri y Ter Stegen. “Cuando ves que apuestan por buenos jugadores, como es el caso, dice mucho de dónde quiere llegar el club. Eso es bueno, demuestra que el Girona es ambicioso. He firmado por tanto tiempo porque creo que era el movimiento que tenía que hacer. Quizá a la familia le cuesta un poco más, pero todos entendemos que era el momento y el lugar”. ¿Cómo se define el futbolista? “Soy muy pasional y trabajador. Sinceramente, me da igual jugar de cinco o de ocho, solo quiero ayudar, incluso si es de lateral. Pero es verdad que donde estoy más cómodo es en la zona del medio. Yo lo que haré es ayudar en todo lo que pueda”.

Al último fichaje no le ha sorprendido el crecimiento futbolístico de los gerundenses. “Conociendo a Míchel, sabía que quería ser protagonista con la pelota y lo ha conseguido. Durante este periodo ha tenido momentos malos, pero han sabido darle confianza y ahora lo está revirtiendo. Actualmente, el Girona está en un buen momento”. No le falta razón: tres victorias consecutivas y cuatro en los últimos cinco partidos han situado al equipo en la zona media de la tabla, con cinco puntos de margen respecto al descenso.

La voz del director deportivo

Por otro lado, el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ha explicado que “llevamos años hablando de él y ya lo tenemos aquí. Teníamos una necesidad y el Celta lo ha puesto fácil. Llega en una buena edad, con más de 300 partidos en la élite y conoce al entrenador. Este mercado es importante para intentar hacer una muy buena segunda vuelta y cumplir nuestros objetivos”.

Como es habitual, el acto ha sido inaugurado por el presidente Delfí Geli, que en un breve discurso ha valorado “las ganas y la confianza de querer sumarse a este proyecto. Le deseamos la mejor de las suertes. Entendemos que está contrastado en Primera División, no hace falta decir más sobre su calidad, experiencia y profesionalidad. Estamos contentos de que pueda ayudarnos a hacer un Girona cada día mejor”.