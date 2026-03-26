Fran Beltrán: “Tenía dudas de venir, pero pensé: ‘seré un guerrero para la causa’”

Los ocho puntos respecto al descenso han pasado a seis a falta de nueve jornadas. ¿Está encarrilado?

Puede estar encarrilado, pero no debemos mirar el descenso. Estamos a seis puntos y hay que darles valor. Eso se consigue ganando y sumando más puntos, y estando tranquilos para poder mirar un poco más arriba y decir: ‘ostras, estamos más tranquilos’. El problema del descenso ha pasado un poco, pero hasta que no lleguemos a los 42 puntos no habrá nada hecho. En el fútbol puede pasar de todo: se pueden ganar los últimos nueve partidos, empatar o perder todos. Nosotros debemos llegar cuanto antes a los 42 y, a partir de ahí, no ponernos techo.

¿Perderlos todos? No me asusta… Aquí en Girona ha habido muy malas experiencias que terminaron con disgusto final o un susto grande, como el año pasado.

Puede pasar a cualquier equipo. Las diez últimas jornadas son complicadas si no se encadenan victorias. El equipo juega bien y, salvo algunos días, hace méritos para ganar. Contra el Celta y el Athletic se vio. No debemos fijarnos en lo que pasó en otras temporadas; sí tenerlo presente en el sentido de que pasó, pero ahora estamos en otra dinámica y situación. Hay que mirar el presente y no el pasado, y pensar que podemos perder todos los partidos.

¿Le han explicado todos los fantasmas que hay en Montilivi entre ascensos perdidos y descensos?

El pasado es pasado. Toca mirar el presente. (Ríe)

Hace como Míchel, que habla de 42 puntos y basta. ¿Usted mira de reojo al séptimo, octavo o noveno?

Aunque soy joven todavía, por mi experiencia considero que sería un error mirar las posiciones a las que quieres llegar. ¿Queremos ganar la Liga? Sí, claro, pero hay que ser realistas y analizar los puntos que tenemos y cómo ha ido la temporada. El inicio no fue lo esperado. Hemos empezado bien la segunda vuelta, pero tocamos tierra para intentar llegar a los 42 puntos, que es el objetivo principal. Cuando los alcancemos, ya miraremos otros objetivos.

Fran Beltrán, centrocampista del Girona, tras marcarle un gol al Barça / EFE

Míchel cada año suele motivar a los jugadores con carteles o mensajes en el vestuario tipo “Hacer historia”, “Europa”, “Eternos”. ¿Cómo lo hace ahora?

(Ríe) Seguimos con eso de ‘hacer historia’. Realmente, sus charlas y lo que nos dice deben servirnos de motivación. Hay que estar motivados cada día y saber que hay que alcanzar el objetivo de los 42 puntos. Si los conseguimos, tendremos margen para algo más: ya sea estar más cómodos en la clasificación o, quién sabe, estar más arriba.

Desde fuera, da la sensación de que lleva mucho tiempo en el Girona y no solo dos meses.

Sí. Es verdad. El otro día lo decía en casa con la familia. Cuando fui del Rayo al Celta era otra sensación. Era más joven, eso sí. Hay que ser uno mismo cuando se llega a un lugar nuevo. Siempre. Aquí, cuando llegué, intenté serlo de inmediato e involucrarme en todo. Llegué en invierno, lo que significa que no hay mucho tiempo para pensar ni adaptarse. Hay que ser rápido en eso.

¿Entrar directo en el once y tener la confianza del míster ayuda?

¡Mucho! Oh, sí. Los fichajes de invierno siempre quieren jugar de inmediato.

¿Tener excompañeros del Rayo como Gazzaniga, Álex Moreno, del Celta como Rubén Blanco, o de la selección española como Bryan Gil o Abel Ruiz también ha ayudado?

Mucho. Sí. Yo solía ser más tímido, pero me he dado cuenta de que, por el grupo, es bueno ser como eres, natural.

Un poco tímido sí que se le ve…

Bueno, un poco sí, pero me solté enseguida. No se preocupe.

Fran Beltrán, durante el último partido del Celta en el Bernabéu / Alejandro Matías

¿Le han hecho alguna broma de bienvenida en el vestuario?

No… He tenido suerte, de momento. Toco madera.

Viene de compartir equipo con grandísimos jugadores en el Celta. De momento, aquí en Girona, ¿qué compañero le ha sorprendido más?

Todos saben y ven que Daley Blind es un jugador diferente. Es buenísimo. Witsel también es un crack. Se ve en cada partido. Iván Martín, a quien ya conocía, me gusta mucho cómo juega. Lemar y Ounahi también, jugadores de los que no te das cuenta de lo buenos que son hasta que estás aquí.

¿Le ha quitado el puesto a Iván Martín?

No creo en eso de quitar el puesto. Al principio jugamos juntos en el once. El míster tiene varias opciones en cada partido y él decide. Nos debemos ayudar y yo he venido a sumar. No es relevante quitar el puesto o no.

¿Con quién ha hecho más relación del vestuario, de momento?

Con todos un poco. Muchos somos vecinos. Quizá con los que coincidí y ya conocía, como Rubén Blanco, Álex Moreno, Gazzaniga…

Cambiar el EuroCelta por un Girona que navegaba por la zona baja y había estado muchas jornadas en descenso, ¿era un riesgo o tenía claro que había solución?

No lo negaré, hay que ser sincero en la vida. Era un riesgo porque estaba en un equipo de zona cómoda y iba a uno que podía bajar. Al final, sin embargo, prefiero haber venido y ayudar porque se me acababa el contrato y no sabía qué podía pasar. Pensé: ‘voy y seguro que nos salvamos’. Hay que tener esa mentalidad. Lo medité, sí, pero llegó un momento en que la cabeza hizo ‘clic’ y dije: ‘si en un lugar no me valoran y en otro sí, hay que ir donde te quieren y te tratarán bien’. Pensé: ‘voy y seré un guerrero más por la causa’. Y lo lograremos.

En Vigo era una leyenda. ¿Qué le hizo hacer ese clic?

Al final, si en un lugar no te valoran, económicamente o futbolísticamente, hay que tomar la decisión de ir donde más te quieren. En ese momento descubrí que donde más me querían era en Girona. Tenía otras opciones también, pero me lancé a la piscina. Si sale bien, bien; y si no, lo habré intentado.

¿Tenía muchas opciones más así?

Sí, de la Liga y del extranjero. Al final, prefiero estar en un lugar donde me quieran de verdad, que esperar a ver si sale otra opción de última hora que no sabes cómo irá. Aquí, mi familia y yo estamos a gusto y somos felices. La felicidad está por encima de todo en esta vida.

Cuando habla desprende felicidad. ¿Tan a gusto está en Girona?

Sí. Súper. Lo único que cuesta un poco es planear los viajes a Madrid o a Vigo. (Ríe) Estoy bien, mi mujer se ha adaptado mucho y las niñas también, en la escuela.

Ha jugado Europa League, ha sido internacional, ¿qué le falta por hacer o qué le gustaría hacer con el Girona?

Hacer crecer el club. Si lo hago crecer, yo también creceré. Ir de la mano es lo más importante. E intentar, por qué no, repetir en el futuro lo que se hizo hace un par de años, quedar bien arriba en la clasificación (Ríe). Lo importante es tener estabilidad y estar muchos años en Primera.

¿Recuerda su primer día en Montilivi

Sí, la presentación.

Fran Beltrán, en su presentación con el Girona / Girona FC

Hace nueve años ganó allí con el Rayo en partido de Segunda (1-3). Tenía un entrenador que anda por aquí. ¿Se acuerda?

¡Ostras sí! Es verdad. Con una camiseta azul celeste con la franja del arcoíris. ¡Era muy joven! ¡Dieciocho años!

Aquella temporada 2016-17, usted había debutado hace poco en Segunda y Míchel acababa de hacerse cargo del banquillo del Rayo. ¿Han cambiado mucho?

Los dos hemos cambiado. Hay que evolucionar porque si no, te quedas atrás. Él tenía unos métodos cuando empezó en Vallecas y ahora los mantiene, pero evolucionados y algo diferentes. Yo tampoco soy el futbolista que era entonces y entiendo y leo más lo que piden los partidos. Eso sí, mantenemos la misma esencia de cuando éramos los dos en Vallecas.

¿Le había dirigido alguna vez en las categorías inferiores del Rayo?

Bueno, él era un entrenador específico. Cogía a los mediocampistas de cada equipo base y nos entrenaba una vez por semana. Recuerdo que hacíamos ejercicios con porterías y colores. Lo conocí así, en la época de cadete.

¿Era del Rayo de pequeño?

A ver. De pequeño jugaba en el Getafe. Estaba bien, tenía amigos y era feliz. Lo que le dije antes. Me llamaban de otros clubes, pero yo estaba bien allí. Cuando no lo fui, el Rayo me llamó y me llamó la atención. No te das cuenta de qué es el Rayo hasta que estás allí. El club me enamoró. Viví unos años espectaculares que no cambiaría por nada del mundo. Poca gente sabe qué es el sentimiento rayista. Con dieciséis años vivía en Vallecas sin padres ni nadie y me impregnaba del barrio. Es una sensación muy bonita, diferente de otros clubes. No era del Rayo hasta que lo conocí y ahora es imposible que me quiten ese sentimiento.

Míchel todavía jugaba cuando usted era pequeño y iba a la grada?

Ya no. Había jugadores espectaculares como Trashorras, Manucho, Larrivey o Embarba, con quienes coincidí después.

¿Se considera hijo deportivo de Míchel?

Aquella temporada 16-17 la situación era difícil y rozábamos el descenso. Él me puso y me dio confianza. Le debo mucho. No fue quien me descubrió porque me hizo debutar Sandoval, pero sí que ya sabía qué podía aportar y hasta dónde podía llegar. Con él seguí jugando, nos salvamos y al año siguiente ascendimos. Sabía que viniendo aquí seguiría creciendo. Con 27 años puedo aprender mucho todavía porque es uno de los mejores entrenadores que he tenido.

Ha estado siete años en Vigo. ¿Habla gallego?

¡Tengo dos hijas gallegas! Lo hablo un poco, sí, y podría mantener una conversación lentamente…

¿Lo escucharemos hablar catalán?

El tiempo dirá. (Ríe) ¡Las niñas sí que ya lo hablan! Yo, de momento, estoy enfocado en jugar. Dentro de un tiempo quizás lo entienda, me queda y me pondré. El otro día mi hija mayor le dijo a la pequeña: ‘¡basta, Valeria!’ y luego a mí: ‘¡basta, papá!’. Tuve que buscar en el móvil qué quería decir basta. (Ríe)

¿Ha podido visitar la ciudad ya?

Un poco. Poco todavía. Estuvimos con la familia por el Barri Vell y a mi madre le encantaron la Catedral, Sant Feliu y la muralla. Muchas cuestas, eso sí…

¿Cuál es el jugador más veterano que conoce del Girona?

Juanpe. He jugado muchas veces contra él.

Usted nació en 1999. ¿Sabe en qué categoría jugaba el Girona entonces?

¿En Segunda B?

Primera Catalana… Dos más abajo todavía.

Hay que saber de dónde venimos y valorarlo siempre.

¿Mira alguna serie?

Sí. Crónicas vampíricas.

¿Qué dibujos animados le gustaban de pequeño?

Los Simpson. Me encantaba Bart.

¿Cuál es su plato preferido?

Me gusta mucho comer… el cocido madrileño.

¿Qué música le gusta?

Un poco de todo y nada en concreto. Suelo poner ‘Éxitos España’ y lo que salga…

¿Le puede salir algo raro…?

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Es verdad… (Ríe). Antes escuchaba a Andy y Lucas o reggaetón, pero también techno, house, pop. No me cierro a nada.