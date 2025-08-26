La fractura en el vestuario del Girona: "El que quiera estar, tiene que dar un paso adelante"

Quique Cárcel dijo después de conseguir la permanencia en Valladolid el pasado 13 de mayo que desde la dirección deportiva del Girona se analizaría con detalle la caída del equipo en la segunda vuelta, la cual le provocó un "sentimiento de angustia y, al mismo tiempo, de responsabilidad" porque una plantilla confeccionada para jugar la Champions y "tener un año tranquilo" acabó sufriendo para salvarse. "Los primeros perjudicados son los jugadores", apuntaba intentando protegerlos.

Con todo, el mercado de verano empezó sin movimientos aparentes, Míchel asegurando que había una "base espectacular" y asumiendo un ‘mea culpa’ porque "para hacer un equipo y ser una familia, el primero que tiene que dar un paso adelante soy yo". Todo iba como la seda –la sensación que tenía el entrenador "desde dentro" era buena–, hasta que comenzó la nueva temporada y dos derrotas consecutivas con un balance de 1-8 contra Rayo Vallecano y Villarreal en los dos primeros partidos de Liga, que dejaron al Girona colista, sacaron los trapos sucios. Miguel fue traspasado al Nápoles porque "quería salir", como tantos otros, y el técnico de Vallecas cargó contra los jugadores y el club en una de las ruedas de prensa más duras que se le recuerdan.

LOS CAPITANES DIERON LA CARA

"En ningún momento hemos sido un equipo. Hay seis o siete jugadores que pueden estar fuera o dentro, y aquí nadie piensa en dar su mejor versión. El mercado se cerrará dentro de una semana y no todo el mundo tiene claro dónde juega. Hace mucho que se tendría que haber formado el equipo, no ahora. Nos tocará construir tarde", criticó Míchel mientras repartía responsabilidades. "También es del club. El mensaje no ha sido claro", apuntó.

Tras la vergonzosa derrota en La Cerámica, donde en el minuto 28 los gerundenses ya perdían por 4-0 y no mostraron ningún signo de que les importara demasiado el resultado, dos de los capitanes del Girona tuvieron que dar la cara y dejaron evidente la fractura y las diferencias que hay ahora mismo en el vestuario. Seguramente, ya existían al final del curso pasado y, por eso, Míchel hablaba de volver a hacer que «el equipo sea una familia» como lo había sido anteriormente hasta las despedidas de Aleix García, Savinho, Dobvyk, Juanpe, Borja García, Santi Bueno, Terrats, etc.

"Es muy difícil de explicar. Esto es Primera División y si no vas con competitividad, ganas y voluntad es muy complicado. Aún más contra equipos como el Villarreal. Entonces pasa lo que pasa... Son situaciones que no son admisibles desde el punto de vista profesional, tanto para el club como para uno mismo", lamentó David López al micrófono de Esport3. El central catalán, que sustituyó a Yangel Herrera en el minuto 42 porque el centrocampista venezolano, con el deseo de fichar por la Real Sociedad, «no podía seguir», fue más contundente en DAZN: "Sin orgullo no se va a ningún sitio. Hay que dar un mensaje dentro del vestuario porque esto no puede pasar más. Sin alma no se puede. Tenemos muchos jugadores del filial con ganas, así que quien no quiera jugar que dé un paso al lado". Razón no le faltaba al ex del Espanyol ya que Joel Roca, que ha entrado con fuerza en el primer equipo después de tener que marchar cedido al Mirandés en Segunda División el año pasado, fue el mejor del conjunto gerundense en las dos primeras jornadas.

A continuación, Portu dio su punto de vista. "Pido disculpas a la afición y a la gente que se ha desplazado hasta aquí. No hemos competido en ningún momento ni hemos estado en el partido. Es un golpe duro. Tenemos que unirnos más para ser un equipo", comentó. El mediapunta murciano coincidió en todo momento con David López: "Tenemos que mirarnos todos a la cara y reflexionar. Todo el mundo está entrenando bien, pero el que quiera estar tiene que dar un paso adelante y defender el escudo como merece. Es lo que puede pasar cuando la competición empieza con el mercado abierto... Salen muchos nombres y eso puede llevarte a desconcentrarte y no estar al cien por cien metido. No lo sé".

David López y Portu salieron resignados del estadio del Villarreal, de la misma manera que se vio a Stuani, Arnau... El delantero uruguayo y el lateral catalán no participaron en el encuentro porque Míchel los dejó en el banquillo. En cambio, el entrenador puso de titulares a Yangel Herrera y Krejci, dos de los jugadores que están más fuera que dentro, tal como demostraron con sus graves errores en el terreno de juego. Ellos se dirigieron hacia el autobús con los auriculares puestos y absortos de la cruda realidad porque su futuro inminente se resolverá esta semana y será lejos de Montilivi.