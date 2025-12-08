'Fórmula Eric Garcia' con Marc Bernal

El Girona vuelve a estar en una situación muy delicada tras la dura derrota en el campo del Elche. Los de Míchel se vieron claramente superados y apenas tuvieron opciones de sumar algún punto en la visita al Martínez Valero. Con esta nueva derrota, el conjunto gironí continua en la zona de descenso, con tan solo doce puntos tras quince jornadas disputadas.

Ya sin la Copa del Rey de por medio, donde cayeron frente al Ourense de Primera Federación, el Girona centra todos sus esfuerzos en conseguir la permanencia en Primera División. Para ello, todo apunta a que el club acudirá con fuerza al mercado invernal para dotar a Míchel de más alternativas para revertir la situación clasificatoria.

Marc Bernal sacó su mejor fútbol contra el Betis / Valentí Enrich

Aunque hay diferentes demarcaciones a reforzar, el club catalán apuesta por la llegada de un centrocampista de primer nivel. Y, en ese sentido, empieza a coger fuerza el nombre de Marc Bernal. Tal y como informó el periodista Nil Solà, el Girona está muy atento a la situación del mediocampista del FC Barcelona en este mercado de invierno.

De acuerdo con esta información, el futbolista de Berga ya conoce este interés del club gironí por hacerse con sus servicios y, en caso de salir este invierno del Barça, vería con buenos ojos llegar a Montilivi. La fórmula sería una cesión hasta final de temporada para continuar progresando como futbolista y, sobre todo, gozar de más minutos.

Desde su regreso a los terrenos de juego tras superar la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda, Bernal no está disfrutando de muchos minutos con el equipo azulgrana. Es cierto que poco a poco va cogiendo ritmo de competición y las sensaciones son buenas, pero también cuenta con una alta competencia en la medular culer.

Hasta la fecha, el centrocampista catalán ha jugado 120 minutos repartidos en ocho partidos. Eso sí, disputó cerca de media hora en el último duelo contra el Betis, y demostró de nuevo tener una inmensa calidad para dominar el centro del campo. Bernal completó 27 de 28 pases en La Cartuja, pero más allá de los números, se mostró confiado y seguro, recordando a esa versión antes de la lesión.

Marc Bernal, contra Olympiacos en la Champions League / EFE

No sería la primera vez que el Barça cede un futbolista al Girona. Esta fórmula ya funcionó hace dos temporadas a las mil maravillas con Eric Garcia. El de Martorell creció mucho durante su estancia en el equipo gironí para después regresar al conjunto azulgrana, donde ahora es uno de los jugadores más importantes en el esquema de Flick. Sin lugar a dudas, puede ser todo un ejemplo para Bernal.

Marc Bernal tiene contrato hasta junio de 2029, y es una de las apuestas de presente y, sobre todo futuro, del FC Barcelona. Es por ello que, en caso de salida, tan solo se contempla una cesión para que pueda continuar desarrollándose como futbolista.