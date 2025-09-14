Final dramático del Girona en Balaídos

Mazazo para el Girona en Balaídos. Los de Míchel dejaron escapar el primer triunfo de la temporada en el descuento con una pena máxima que convirtió Borja Iglesias (1-1). El equipo catalán mejoró sus prestaciones, pero el tanto de Vanat en su debut tan solo fue suficiente para sumar un punto.

Llegaba el cuadro gironí a Balaídos con la obligación, al menos la necesidad, de empezar a sumar en LaLiga. Tras las derrotas contra el Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla, Míchel apostó por introducir en el once inicial a los recién llegados Vladyslav Vanat y Azzedine Ounahi para intentar cambiar la mala dinámica del equipo en este arranque liguero.

Debut inmejorable

Y lo cierto es que no le pudo salir mejor al técnico madrileño. Después de un inicio igualado, sin un dominador claro, el Girona asestó el primer golpe del encuentro a los once minutos con el tanto de Vanat. El delantero ucraniano, que aterrizó en el cuadro catalán en el último día de mercado a cambio de 17 millones de euros, se estrenó de la mejor manera posible con una excelente definición tras un pase de Iván Martín (0-1).

Este tanto llenó de confianza, muy necesaria, al equipo catalán. Con el marcador a favor, la seguridad y determinación se vistieron de rojiblanco en busca del segundo tanto, sin embargo, sus aproximaciones se quedaban en nada por la falta de precisión en los metros finales. Tampoco se encontraba sobre del terreno de juego el Celta, con su líder Iago Aspas demasiado precipitado en las acciones ofensivas.

Pero, con el paso de los minutos, el equipo vigués se fue asentando en el verde a través de un juego rápido y combinativo. Ya en la recta final de la primera mitad, Ferran Jutglà se erigió como el gran protagonista con varias llegadas peligrosas, sobre todo con un fuerte disparo que obligó a lucirse a Gazzaniga antes del descanso.

De regreso, Portu entró en el terreno de juego por Joel Roca, que había sufrido un fuerte golpe en el primer tiempo. Sin cambios por parte de Giráldez, el Celta de Vigo salió con otro ritmo, más intenso y con la portería de gironina entre ceja y ceja. El conjunto gallego empezó a triangular con más rapidez y acierto, pero sus llegadas eran rechazadas por la zaga catalana o un imperial Gazzaniga.

Mazazo final

Jutglà, de nuevo, Mingueza desde dentro del área o Starfelt a la salida de un córner, pero no había manera para los locales. Esta vez la fortuna parecía aliarse con el Girona después de varias semanas dándole la espalda. Resistía el cuadro rojiblanco con la pasión, el compromiso y la seriedad necesaria para frenar a una de las mejores ofensivas de la Liga. Sin embargo, ya en el descuento, una torpe acción de Blind provocó un penalti a favor del Celta que convirtió Borja Iglesias (1-1). Mazazo final para los gironins en Balaídos.