El fichaje de Vladyslav Vanat se calienta: ¿la solución para intentar resucitar al Girona?

La necesidad de traer a un delantero a Montilivi crece exponencialmente a medida que pasan las horas. El último nombre en saltar a escena ha sido el de Vladyslav Vanat del Dynamo Kyiv. Visto que el fichaje de Artem Dovbyk fue una ganga, el Girona quiere repetir la jugada con el ucraniano de 23 años.

Según ha podido saber SPORT, el jugador se ha mostrado totalmente abierto a poner rumbo a LaLiga al conocer los contactos del equipo dirigido por Míchel y la operación podría cerrarse en las próximas horas tras el interés de todas las partes implicadas.

El plan: emular la 'operación Dovbyk'

Con Bojan Miovski en la rampa de salida y Abel Ruiz en la enfermería, Míchel solo cuenta con Cristhian Stuani y Dawda Camara para la punta de ataque. Sin embargo, tanto Quique Cárcel como el técnico madrileño son conscientes de que hace falta traer a alguien. El elegido es Vanat, que marcó 21 goles la temporada pasada, además de registrar ocho pases de gol. Este curso, ya suma tres dianas y dos asistencias en siete encuentros.

Vanat, durante un partido con el Dynamo Kyiv / 'X'

El Girona ya ha contactado con el Dynamo Kyiv por el ariete ucraniano, que ve este fichaje como la oportunidad definitiva para demostrar todo su talento en una liga 'top' de Europa. Pese a que está valorado en 15 millones de euros según 'Transfermarkt', el club catalán está listo para ofrecer unos 10 millones de euros más el porcentaje de una futura venta. Una fórmula que podría contentar al cuadro ucraniano.

Visto el rendimiento de futbolistas como Viktor Tsygankov o Artem Dovbyk, en el Dynamo ven con buenos ojos la posible salida del delantero, entendiendo que, en un futuro, recibirán más dinero cuando el Girona lo venda. Visto el nivel del equipo de Míchel ante el Villarreal, no hay dudas de que su llegada es más que necesaria.