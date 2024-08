Toda la verdad sobre el fichaje de van de Beek

En Girona no querían andarse con tonterías. Acababan de perder a uno de sus capitanes y pilares, Aleix Garcia, y eran plenamente conscientes de que sería prácticamente imposible recuperar a Yan Couto, Savinho y/o Eric Garcia - quien realmente estuvo cerca de volver -. Necesitaban reforzarse para seguir compitiendo a gran nivel en LaLiga y en su estreno en la Champions League. Y devolver la ilusión a su afición.

El primero en llegar - de los once - fue Ladislav Krecji. Y el siguiente fue Abel Ruiz, para reforzar una delantera que corría el riesgo de perder a Dovbyk. Días más tarde, el club se preparaba para dar la bienvenida - casi a la par - de dos neerlandeses ‘made in’ Ajax: Gabriel Misehouy y Donny van de Beek.

Y es que la incorporación del segundo generó un ‘boom’ entre el aficionado ‘gironí’, ilusionado con la posibilidad de recuperar al Donny que la ‘rompió’ en aquel Ajax que pasó por encima del Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions 18/19.

Donny van de Beek llega a Girona feliz, y con la ilusión de volver a mostrar su mejor fútbol sobre el césped / AFP

UNAS EXPECTATIVAS ENORMES

Las expectativas puestas en él eran enormes. Bien es cierto que venía de varias temporadas ‘condenado’ al ostracismo en Old Trafford. O de vivir dos ‘erasmus’ poco provechosos en Everton y Eintracht de Frankfurt. Y, claro, llegaba habiendo estado demasiado ‘castigado’ por los problemas físicos. Como no jugaba apenas, se lesionaba con facilidad.

Eso sí, se confiaba en recuperar su mejor versión ahora que tendría la suerte de tener a Míchel como entrenador. Ya fue capaz de exprimir al máximo a todos sus pupilos, ¿por qué no iba a hacerlo con Donny? De hecho - de vuelta al presente - Bryan Gil y Abel Ruiz están empezando a sacar todo su potencial en el Girona.

Donny van de Beek, en su primera sesión de entrenamiento con el Girona / @gironaFC

Uno de sus descubridores tenía claro que en Girona sacaría todo su fútbol a relucir. “Es un jugador con mucho fondo físico, inteligencia en el juego. En un club como el Girona tendrá más estabilidad y podría llegar a su máximo nivel”, aseguró Ruben Jongking, Jefe de Desarrollo de Talentos en la Academia del Ajax (2013-2015) en una charla con SPORT.

EL CLUB LO TIENE CLARO

Ahora bien, el camino no iba a ser fácil. Tardó algo más de la cuenta en debutar en la pretemporada, porque sufría una pequeña molestia muscular. Se trataba de una mera precaución. El club no iba a correr riesgos con él. Y debutó ante el Espanyol (0-0), en el tercer duelo amistoso. En el quinto, frente al Nápoles, se estrenó como goleador tras robar el balón en la presión.

El Girona recupera sensaciones ante el Nápoles en el estreno goleador de Van de Beek / Agencias

Y su estreno oficial con la camiseta ‘blanc-i-vermella’ también se haría de rogar. No se vistió de corto en el Villamarín ni en el Metropolitano. Algo ‘anómalo’ y que en un principio podría tener una explicación lógica: no estaría al 100% para jugar. Fue uno de los futbolistas de la plantilla que sufrió un cuadro vírico, pero ya hace días que está recuperado. Así se lo hace saber el entorno del centrocampista a SPORT, ya que si no había jugado era por decisión técnica.

Para volver a ser el que un día fue, necesitaría trabajar duro y ganarse a Míchel. Sabía que tendría sus oportunidades, solo tendría que aprovecharlas.

Donny debutó en Montilivi ante Osasuna, y en algo más de diez minutos fue capaz de asistir a Stuani en el último gol del equipo / @donnyvdbeek

LLEGAR Y BESAR EL SANTO

Su rol, por ahora, sería más bien secundario. Necesita recuperar sensaciones y sumar minutos progresivamente. Por ello su precio de traspaso fue tan bajo, porque Donny tenía mucho que demostrar y porque así no sería una apuesta tan arriesgada del club.

El jueves, al fin, se estrenó en Montilivi ante Osasuna, con el marcador muy a favor (3-0). Ingresó en el 81’ y en tan poco tiempo ya demostró su talento: buen desmarque a la espalda para ‘regalarle’ el gol a Stuani.

Un logro que le abre muchísimas puertas, pero que no significa que vaya a ser titular en el Sánchez-Pizjuán. Calma con él, las cosas de palacio, van despacio, tal y como reza el dicho popular.