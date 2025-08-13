GIRONA
El favor que Dovbyk le puede hacer al Girona
El ariete ucraniano fichó por la Roma el pasado verano a cambio de 30,5 millones de euros fijos
Artem Dovbyk solo estuvo una temporada en Girona, pero dejó una huella imborrable en Montilivi. El delantero ucraniano marcó 24 goles en Liga -fue el Pichichi de la competición-, llevó al equipo de Míchel a la Champions League por primera vez en su historia y se marchó dejando 30,5 millones de euros fijos en las arcas del club. Un beneficio neto de casi 23 ‘kilos’ para el cuadro catalán, que nunca pudo cubrir el vacío que dejó.
Su estelar temporada -la única como ‘gironí’- le catapultó a la Roma. Debía ser el killer del equipo giallorosso, pero no aterrizó con tan buen pie como en Montilivi, pese a que terminó el curso con 17 tantos y cuatro asistencias en 45 duelos.
A ojos del cuadro romano, insuficientes como para no valorar ofertas de salida este mismo verano. Ni De Rossi, ni Juric ni Ranieri lo consideraban un intocable. Tampoco Gasperini. Y pensando en sus problemas físicos, podrían dejarle salir en las próximas semanas.
Cuando la Roma lo puso en el mercado, recibió el interés de varios conjuntos del Viejo Continente. Sin embargo, el que mantiene su interés actualmente es el Everton, que quiere aprovechar la oportunidad de firmar a un gran goleador por un precio razonable. Su tasación ronda los 40 millones de euros, una noticia que podría beneficiar directamente al Girona.
Pellizco para el Girona
Aunque Dovbyk no regresará a Montilivi, puede darle un empujón al conjunto que apostó por él cuando era un ‘desconocido’ en el Dnipro-1. De momento, no hay oferta formal por parte del Everton a la Roma para intentar su fichaje, pero en caso de producirse y llegar a un acuerdo con los italianos, el Girona podría ingresar unos 4 millones de euros por la operación. El club catalán se guardó un 10 % de los derechos del jugador, por lo que su salida del Olímpico de Roma podría suponer un pequeño empujón para apuntalar la plantilla tras los fichajes de Hugo Rincón, Thomas Lemar, Vitor Reis y Axel Witsel.
El verano pasado, parecía que Dovbyk ficharía por el Atlético de Madrid, pero las negociaciones se rompieron en una fase muy avanzada por las desorbitadas demandas de su agente al club colchonero. Tras días de nervios e incertidumbre, acabó en la Roma. Ahora, su futuro podría estar en la Premier League.
