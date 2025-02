Un ex del Girona se aleja del fútbol por problemas cardíacos

El defensor peruano Alexander Callens, con pasado en España por clubes como Girona, Real Sociedad o Numancia, anunció en su cuenta de 'Instagram' que se retirará durante unos meses del fútbol profesional, todo debido a una afección cardíaca que le obliga a centrarse al 100% en su recuperación.

"Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!", publicó el futbolista peruano en sus redes sociales.

EL EQUIPO Y LA SELECCIÓN MOSTRARON SU APOYO

El defensor peruano apenas y tuvo presencias con el Girona durante su paso por LaLiga. Fichó en calidad de agente libre para final de la temporada 2022/23, abandonando la entidad en verano de 2023 para marcharse al AEK de Atenas, primero en calidad de cedido y luego traspasado por 300.000€.

Antes había jugado ya varios años en la Real Sociedad y Numancia, además de tener experiencias en el New York City norteamericano y el Sport Boys de su natal Perú, además de ser internacional con la selección sudamericana en 51 oportunidades, marcando tres goles.

Justamente, la entidad helena precisó que a Callens se le detectó "un cambio en la función cardíaca", por lo que deberá descansar y ser supervisado "durante los próximos tres meses". "Pasado este tiempo, se realizará una nueva evaluación médica", anotó el equipo griego.

Tras conocerse la información, la cuenta oficial de la selección de Perú manifestó su apoyo al jugador. "Siempre estaremos contigo, Alexander. ¡Mucha fuerza!", señaló.