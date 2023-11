Los gigantes europeos quieren pescar en Girona

Yan Couto y Savinho son los jugadores que suscitan más interés El City Group será quien decida finalmente el futuro de los brasileños

La temporada del Girona no está pasando desapercibida fuera de España. El liderato en Primera División viene derivado por muchos factores. Míchel Sánchez es el artífice de un equipo que, sin tanto talento individual en plantilla, no estaría por delante de clubes como FC Barcelona o Real Madrid. El técnico madrileño está siendo el claro protagonista por haber dotado al equipo de una identidad de juego, pero los méritos individuales de cada uno de los jugadores no se quedan atrás.

El parón ha sido un indicador de que los futbolistas empiezan a coger mayor relevancia desde el plano internacional. Ejemplo de ello es Aleix García, quien se ha convertido en el primer jugador de la historia del Girona en ir convocado con la selección española absoluta.

Estas decisiones anuncian indirectamente una circunstancia que, probablemente, se producirá en los próximos mercados de fichajes. El rendimiento de estos jugadores ya ha despertado el interés no solo de sus países, sino también de los grandes clubes europeos.

Los brasileños marcan tendencia

El fútbol ofensivo que emplea Míchel ha beneficiado a futbolistas como Yan Couto y Savinho. Los cariocas están siendo algunas de las sensaciones de LaLiga, debido a su aportación en zona de tres cuartos. Este juego vistoso, que practican ambos, llama inevitablemente la atención.

Pese a ser lateral derecho, Yan Couto sobre todo está destacando cuando juega por delante de Arnau Martínez. Sin embargo, la lesión del catalán al inicio de la temporada le hizo retrasarse a la posición de sus orígenes. Esta demarcación, aunque no sea su favorita, tiene mucha demanda y puede que le termine repercutiendo en un futuro.

El AC Milan, mediante Geoffrey Moncada, habría seguido muy de cerca los pasos del brasileño este curso. El responsable del área de scouting del conjunto 'rossonero' tiene apuntado en su agenda este nombre. Un gol y tres asistencias en 13 partidos lo avalan, unas cifras que ya son superiores a las que tuvo la temporada pasada. Además, estos números ya le han hecho recibir la llamada de Fernando Diniz, seleccionador brasileño, en el anterior parón.

Yan Couto, jugador del Girona | AFP

Por otro lado, no sorprende tanto el interés que suscita su compatriota, porque quien pone realmente la 'samba' en Montilivi tiene otro nombre y apellidos: Sávio Moreira de Oliveira.

El extremo del Girona, con ocho goles generados en el mismo número de encuentros que Couto, está siendo quien realmente marca las diferencias en ataque. La habilidad que tiene para sortear rivales también la tiene para jugar en ambas bandas, algo que gusta mucho a Deco.

Savio, jugador del Girona | Twitter

El director deportivo del Barça tiene controlado a Savinho desde que inició la competición doméstica. No obstante, hay muchos más equipos que lo monitorean. Pese a ello, hacerse con sus servicios no sería tarea fácil, ya que el conjunto rojiblanco no es el único escollo a superar en esta operación.

Los 'citizens' deciden

El Manchester City está pendiente de la evolución tanto de Yan Couto como Savio. Ambos futbolistas pertenecen al City Group y todo equipo que quiera hacerse con la propiedad de los brasileños de moda no debería negociar, precisamente, con el Girona.

El cuadro 'sky blue' sabe que puede hacer caja con unos jugadores por los que ya se pelean los gigantes de Europa. Aunque en algunos casos se optara por la venta, también se plantea la opción de quedárselos en plantilla. Teniendo en cuenta la edad de Kyle Walker, Yan Couto es una de las alternativas que podría barajar Pep Guardiola para reforzar la banda derecha.

El Girona puede sufrir las mismas consecuencias que el Leicester cuando se hizo en su día con la Premier League. Estas tan solo son las primeras muestras de interés que, seguramente, con el paso del tiempo se irán incrementando. Este será el precio que le tocara pagar al equipo que ya se considera la revelación del campeonato.