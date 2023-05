Europa, en 180 minutos

El Girona confía sacar un resultado positivo contra el Betis para llegar con opciones a la última jornada en Pamplona Osasuna, Athletic, Sevilla, Mallorca y Rayo, los otros rivales que aspiran a ser séptimos y ganarse el billete a Conference

El Girona volvió el martes de Vigo con un punto de mérito, pero con la sensación de que el tren de Europa se podía escapar. A la espera que se acabara la jornada, el equipo temía alejarse más allá de los dos puntos con los que la había empezado. Al final, resultó que el punto no fue nada malo. Al contrario. El empate en Balaídos permitió a los de Míchel recortar un punto respecto a la séptima posición y situarse a solo uno de diferencia, a falta de dos partidos para acabar la temporada.

El empate del Sevilla contra el Elche (1-1), la derrota del Rayo en el Bernabéu (2-1) y la victoria de Osasuna contra el Athletic Club (2-0) hacen que la plaza de Conference se haya encarecido aún más. Así, ahora, el lugar sería para Osasuna (50), que tiene los mismos puntos que el Athletic, uno más que el Girona y el Sevilla (49) y tres más que el Mallorca (47), que se quiere añadir en la fiesta. Por su parte, el Rayo Vallecano (46) parece que ya no estará.

La suma de estos elementos dibujan dos jornadas apasionantes para conseguir el billete para la Conference League. El domingo pueden decidirse ya algunas cosas con una penúltima jornada, que enfrenta al Girona con el Betis en Montilivi. Los andaluces, quintos con 56 puntos, llegarán con la necesidad de sumar un punto para garantizarse matemáticamente la plaza de Europa League.

En este sentido, si los de Míchel fueran capaces de ganar, sumarían 52 puntos y llegarían a la última jornada en el campo de Osasuna con muchas posibilidades de acabar séptimos en caso de victoria. Eso sí, habría que esperar a que el Athletic Club tropezara en uno de los dos partidos que le quedan, contra el Elche el domingo y en el Bernabéu en la última jornada.

El Girona, por lo tanto, tiene la necesidad de ganar o, en el peor de los casos, puntuar ante el Betis para llegar vivo a la última jornada. Con una victoria incluso podría llegar a depender de sí mismo, siempre que el Athletic no gane al Elche. En caso de empate, las opciones menguarían sustancialmente, mientras que el peor escenario sería una derrota combinada con victoria de Osasuna o el Athletic, que dejaría al Girona sin posibilidades de ser séptimo en la última jornada.

En este sentido, Osasuna no lo tendrá fácil en el campo de un Getafe que se juega la vida. Por el contrario, el Athletic recibe al colista Elche en San Mamés. Por su parte, el Sevilla recibe al Madrid en partido avanzado por la disputa el próximo miércoles de la final de la Europa League y el Mallorca visita el Camp Nou. Si el Sevilla ganara el título y al final quedara séptimo, se clasificaría para la Champions League y sería el octavo quién fuera a la Conference League.

La última jornada dejará un Osasuna-Girona que, como decíamos, puede ser decisivo. El Athletic Club tendrá una salida difícil en el Bernabéu y el Sevilla también, en su caso en Anoeta. Por su parte, el Mallorca recibirá a un Rayo que no se jugará ya nada. Todo ello hace pensar que las previsiones de Míchel del lunes, en las que decía que para entrar a Europa habría que ganar los tres partidos, no iban muy desencaminadas. El Girona, de momento, ha sumado un punto y, repasando calendarios, queda claro que si no suma seis más, difícilmente subirá al tren de Europa.