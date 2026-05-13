Eterno Stuani: el mejor suplente del mundo marca hasta infiltrado

Parece el día de la marmota porque el Girona vuelve a coquetear con demasiado interés con el descenso a falta de pocas jornadas para terminar LaLiga. También porque Cristhian Stuani sigue salvando al equipo pese a tener los minutos a cuentagotas y casi 40 años. Pero no. No es el mismo día repetido una y otra vez. Cada año pasa y pesa en la espalda del uruguayo, que, a sus 39 años, continúa al pie del cañón. El capitán y máximo goleador de la historia del Girona siempre está dispuesto a poner la cabeza, la rodilla o el alma donde el equipo lo necesita. Una bendición que, por desgracia, no puede ser eterna.

Ya ocurrió la temporada pasada, más o menos a estas alturas de la película. Cuando el Girona lo necesitó, Stuani salió al rescate. Marcó el gol de la victoria contra el Mallorca, un 1-0 que sirvió para empezar a encarrilar la permanencia después de que el equipo se hubiera complicado la vida con once jornadas seguidas sin ganar. O lo que es lo mismo: tres meses sin sumar los tres puntos. El final fue feliz.

El delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani celebra la victoria, al término del partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y RCD Mallorca han disputan este lunes en el estadio de Montilivi / David Borrat / EFE

En Vallecas, el guion volvió a repetirse. Stuani apareció cuando ya se temían lo peor. En el minuto 90, contra las cuerdas y con un cabezazo sensacional para arañar un punto que vale más que un simple empate: su gol mantuvo al equipo de Míchel dos puntos por encima del descenso a falta de tres jornadas por disputar.

Stuani, héroe en Vallecas / EFE

El veterano delantero lleva años demostrando que no necesita 90 minutos para decidir un partido. A veces le basta un rato. A veces, solo un balón en condiciones. Como en Vallecas. Los números ya no son solo buenos: son de élite.

El mejor suplente del mundo

Desde la temporada 2023-24, Stuani es el jugador con más goles como suplente en las cinco grandes ligas, con 19 dianas saliendo desde el banquillo, por delante de Alexander Sørloth, con 13, y Gonçalo Ramos, con 12. Stuani no es un recurso sentimental ni una figura decorativa para los minutos finales: es una solución de oro.

Rayo Vallecano - Girona | El gol de Stuani / LALIGA

Esta temporada ha disputado 18 partidos en Liga, ha marcado cuatro goles y apenas suma 285 minutos. En Copa también dejó su firma: un partido, un gol y 75 minutos sobre el césped. En total, cinco tantos en 360 minutos. Uno cada 72. Una barbaridad para un futbolista que mantiene una relación intacta con el gol.

Marca incluso infiltrado

Míchel desveló después del empate ante el Rayo Vallecano que el capitán jugó infiltrado. “Todos queríamos jugar cuando éramos futbolistas. Stuani se ha infiltrado para jugar. Ha estado toda la semana con la rodilla mal. Nos falta área por las bajas. Sin Vanat, sin Abel... En su momento, sin ‘Stu’... Nos irá muy bien tenerlo estos tres partidos”, explicó el técnico. Su compromiso es incuestionable.

“Si el equipo me necesita, ahí estoy. Ahora estoy jugando más e intento vaciarme en la cancha para ayudar, y lo estoy consiguiendo”, mencionó el año pasado, después de ganar al Mallorca. Merece la pena recuperar sus palabras, porque siguen muy vigentes hoy. Está jugando infiltrado, sin rechistar cuando no tiene minutos y listo para dejarlo todo por su Girona. Si el cuadro de Míchel mantiene su plaza en Primera, mucha culpa será suya. Como siempre. Un capitán como la copa de un pino.