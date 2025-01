Esperando a Yaser Asprilla

Yaser Asprilla, fichaje más caro de la historia del Girona (18 'kilos' más variables). Una de las grandes promesas a tener en cuenta. Ese jugador diferencial que tanto ansiaba Míchel. El colombiano, que venía que sorprender en el Watford, reunía las condiciones necesarias (descaro, desborde, zurda mágica, olfato goleador...) para convertirse en el próximo ídolo de Montilivi.

De calidad va sobrado el bueno de Yaser, que sí que necesitaría su tiempo para asentarse. Le vino todo de golpe: país nuevo, liga más exigente, estilo de juego distinto... Desde el Girona, eso sí, le depositarían tremenda confianza desde un inicio, le dieron el '10', pues era su tesoro más preciado y solo le faltaba demostrar sobre el césped todo el talento que había mostrado en Inglaterra. Lógicamente, Yaser iría de menos a más, pero las sensaciones que estaba dejando sobre el césped estaban siendo muy positivas.

Yaser Asprilla, talento del Girona / @gironaFC

UN TALENTO CON EL '10' A SUS ESPALDAS

En Mestalla, por ejemplo, fue de lo mejorcito del Girona y, tras ganarse la titularidad ante el Rayo en Montilivi, respondió a las mil maravillas, constantemente activo en ataque. Flotando entre la mediapunta y el extremo, el 'cafetero' empezaba a asociarse muy bien con sus compañeros y a marcar diferencias sobre el césped. ¿Su asignatura pendiente? La definición. Generar, estaba generando, pero le faltaba ser algo más preciso en los metros finales. El 'premio' le llegaría en la visita del Athletic, donde pudo estrenarse como goleador - gracias también al gesto de 'pillo' de Miguel -.

Yáser Asprilla, en una acción ofensiva contra el Real Madrid / AP

Y llegaron las malas noticias. Regresó lesionado del parón de selecciones del pasado mes de octubre. Esguince de tobillo y, aproximadamente, un mes de baja. Mes y medio más tarde, volvió a entrar en una convocatoria del Girona, en el derbi ante el RCD Espanyol, y lo haría por la puerta grande: como titular. Había muchas ganas de verle (de nuevo) sobre el césped.

UN REGRESO 'ACCIDENTADO'

Dejó destellos de calidad contra el Liverpool, jugó bien ante el Real Valladolid y llegaba el parón invernal. El Girona regresaba a los entrenamientos... y no había rastro alguno de Yaser. Lo cierto es que se reincorporaba más tarde por culpa de problemas burocráticos con su visado en Colombia, pero la incertidumbre no cesaba. Para colmo, el 'cafetero' arrastra unas molestias en el tobillo, se ausentó en la sesión de entrenamiento del martes y saltaron todas las alarmas. Solo Bojan Miovski - lesionado de un esguince de tercer grado - y Pau López - ya anunciado como jugador del Lens - eran las únicas bajas.

Yáser Asprilla, jugador del Girona / EFE

Por lo visto, llevaba semanas entrenando y compitiendo infiltrado para aliviar el dolor. Y, según parece, su recuperación no apunta a ser sencilla, recordemos que estuvo mes y medio tratándose de su esguince de tobillo. Toda una incógnita, su situación. No se forzará con él y se tomarán todas las precauciones posibles, claro está. El objetivo no es otro que recuperar al Yaser que tanto talento mostró en los últimos partidos del año 2024.