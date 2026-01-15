Espanyol - Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Un derbi para inaugurar la segunda vuelta del campeonato. Espanyol y Gironase citan en el RCDE Stadium para abrir la vigésima jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

En Cornellà-El Prat se vivirá el sexto cara a cara entre pericos y 'gironins' en partido oficial en el siglo XXI. Espanyol y Girona, en dinámicas opuestas pero con una situación clasificatoria bien distinta, protagonizarán el segundo y último asalto de la temporada 2025/26, después de inmolarse en Montilivi y firmar un estéril 0-0.

Dinámicas opuestas porque los de Míchel están en el mejor momento de la temporada tras encadenar dos triunfos (Mallorca y Osasuna) y salir del descenso cuatro meses después, mientras que los de Manolo González vienen de caer ante el Barça y de empatar en el Ciutat de València. Aun así, el cuadro perico cerró su segunda mejor primera vuelta del siglo XXI, solo superado por la temporada 07/08. Un hito que quedó algo empañado por la grave lesión de Javi Puado , que dijo adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior.

Espanyol y Girona empataron en el partido de la primera vuelta / David Borrat

El Espanyol, consolidado en posiciones europeas, tiene por delante el reto de ni más ni menos que sumar su primer triunfo en el RCDE Stadium ante el Girona. El cuadro 'gironí' le tiene tomada la medida al estadio perico: invicto, se apunta tres victorias y dos empates en cinco enfrentamientos en el siglo XXI.

Un derbi especial

Por primera vez en años, la televisión en abierto volverá a emitir partidos de Primera División. Teledeporte será el encargado de inaugurar esta práctica y retransmitirá el Espanyol-Girona, un derbi que promete emociones fuertes en un RCDE Stadium que apunta a registrar una buena entrada.

HORARIO DEL ESPANYOL - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Espanyol-Girona, correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el viernes 16 de enero a las 18:30 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL MALLORCA - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Espanyol y Girona se podrá ver en directo y online a través de Teledeporte, Movistar + LaLiga y DAZN. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.