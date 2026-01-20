El escenario que aguarda a Ter Stegen en Girona: Gazzaniga no afloja

La de Marc-André ter Stegen no es una incorporación más. Es un movimiento que, si se hubiese planteado un par de años antes, nadie habría contemplado. Pero el fútbol, como la vida misma, da muchas vueltas y el guardameta germano vestirá la elástica 'blanc-i-vermella' hasta final de temporada. Una operación estratégica, sin duda, que reabre uno de los debates más sensibles del equipo que dirige Míchel: la portería.

Ter Stegen aterriza con la etiqueta de titular bajo el brazo. Su currículum lo avala. Durante años ha sido el guardameta indiscutible del Barça y uno de los mejores del mundo. Y aunque las lesiones lo mantuvieron varios meses alejado de los terrenos de juego y mermaron su físico, su estatus permanece intacto.

El Girona, asimismo, encuentra en el alemán un perfil que encaja a la perfección con su idea de juego. Seguridad bajo palos, liderazgo y un juego de pies que potencia la salida limpia desde atrás, una de las señas de identidad del equipo. Sobre el papel, todo invita a pensar que Ter Stegen llega para ser indiscutible.

Ter Stegen fue titular ante el Guadalajara en la Copa del Rey / Rudy Garcia / AP

Gazzaniga, reforzado

El contexto actual, no obstante, complica la decisión. Gazzaniga no es un problema, es justo lo contrario. Míchel nunca le retiró la confianza, ni siquiera en los momentos más delicados de la temporada, cuando errores de bulto - incluida su sonada expulsión ante el Rayo - lo situaron en el foco. Ni siquiera la llegada en verano de un portero del calibre de Livaković, titularísimo con Croacia y héroe en el Mundial de Qatar, alteró ese plan.

Lejos de hundirse, Gazzaniga respondió. Lo hizo con actuaciones decisivas que coincidieron con la mejora del equipo y con un inicio de año inmaculado: tres triunfos consecutivos y dos porterías a cero (Osasuna y Espanyol). El de Murphy no solo rindió; devolvió con hechos la confianza de su entrenador.

Gazzaniga, en el duelo contra el Espanyol / Gorka Urresola Elvira

Míchel volvió a mostrar su respaldo incondicional al argentino tras la victoria en Cornellà-El Prat, recordando que cualquiera puede tener un mal día y celebrando el estado de gracia de su guardameta: "La figura de Gazzaniga es muy importante para nosotros. Su compromiso con el equipo es top. Estoy muy feliz por él. Está haciendo un trabajo increíble. Ha superado los momentos malos. Es una muy buena noticia para nosotros”. Un mensaje que refuerza la sensación de que el debate no es tan sencillo como parecía.

El guardameta del Girona Paulo Gazzaniga, tras su expulsión / EFE

Ni Pau López ni Livakovic

A la tercera va a la vencida... o eso dicen. Con el precedente de un Pau López que rompió su cesión para cruzar el charco y unirse al Toluca - días antes fue prestado al Lens pero se cayó el acuerdo - en el tramo final del pasado mercado invernal, Dominik Livaković haría todo lo posible por no quedarse sin minutos en un año clave, con la vista puesta en la próxima Copa del Mundo.

Pau López, en su debut / @GironaFC

El guardameta del Real Betis llegó cedido a Montilivi para competir la titularidad a Gazzaniga. Pero la realidad fue muy distinta. Pese a ser un portero más contrastado, el argentino no se movió del once. Su préstamo al Lens se rompió, de hecho, porque debía jugar sí o sí ante el Arsenal en la última jornada de la Champions League 24/25 ante la sanción de Gazzaniga y la no inscripción de Juan Carlos.

Livaković, a diferencia del catalán, abandonará Montilivi sin haber disputado un solo minuto con la camiseta del Girona. Cedido por un Fenerbahçe que incorporó a Ederson, no venía para calentar banquillo, sino para pelearle la titularidad a Paulo Gazzaniga . Lógico.

Livakovic, en su presentación con el Girona / Girona FC

Su papel, al final, se limitaría a apretar la tuercas al argentino. Y, como la normativa FIFA impide que un futbolista pueda jugar partidos oficiales con más de dos equipos en una misma temporada, el croata pidió salir en el mercado invernal. Y así será.

Míchel tiene un serio dilema por delante: el Girona solo compite en Liga. No hay Copa ni Europa para repartir minutos, ni margen para rotaciones naturales. En la portería solo puede haber un elegido. Si Ter Stegen asume el rol de titular - el movimiento lógico y esperado - Gazzaniga pasará al banquillo en su mejor momento de forma, mientras que Krapyvtsov quedará aún más relegado en la jerarquía.

Todo apunta a que el peso del nombre y la trayectoria de Ter Stegen acabarán decantando la balanza. Pero la gran incógnita es cómo gestionará Míchel una decisión tan delicada: apostar por la lógica del estatus o premiar el rendimiento inmediato.