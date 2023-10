El enfado entre David López y Ortiz Arias tuvo su origen antes del partido

Futbolista y árbitro discutieron en los instantes previos del Girona-Almería, tal como captaron las cámaras de 'Gol' Ya en la media parte, David López aseguró que había recibido insultos por parte del colegiado

El conflicto entre David López y Ortiz Arias sigue coleando. El jugador del Girona aprovechó su intervención ante los micrófonos de DAZN en la media parte para asegurar que había recibido insultos por parte del colegiado. "Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta al respeto, te insulta... es difícil trabajar así".

Una vez finalizado el partido, que se saldó con goleada de los de Montilivi (5-2), tanto Míchel como el CTA se pronunciaron acerca de la polémica. El técnico pidió perdón por las palabras de su futbolista, mientras que el organismo aseguró que, tras revisar los audios del partido, no encontró insultos de ningún tipo por parte del colegiado.

El conflicto, tal como captaron las cámaras de 'Gol', venía de lejos. Ortiz Arias comentó con sus asistentes que David López se había presentado a la revisión con un anillo, hecho que molestó al árbitro principal. "Con un anillo venía. Siempre es lo mismo, encima me dice que no lleva nada. Lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me jode".

Observando la crispación de Ortiz Arias, Aleix García intentó mediar en calidad de capitán del Girona. La respuesta del colegiado fue la siguiente. "Si yo estoy calmado, pero sabéis que no podéis llevar cosas. Y encima me toma el pelo", dijo justo antes de que los jugadores saltasen al césped.