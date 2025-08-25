Se encienden las alarmas en el Girona tras su preocupante arranque

El horrible inicio liguero del Girona y los numerosos rumores de posibles bajas han alimentado, más si cabe, la gran preocupación que ya existía entre la afición por el triste mercado de fichajes de un equipo que cerró la temporada pasada como candidato al descenso y ha arrancado la presente incluso peor.

El técnico del equipo rojiblanco, Míchel Sánchez, aseguró que la derrota de la primera jornada contra el Rayo Vallecano había sido "un accidente" (1-3), pero después de la goleada de este domingo ante el Villarreal (5-0) ya no pudo hacer más que cambiar de discurso y admitir su preocupación.

Si contra el Rayo el equipo catalán perdía por 0-3, en el descanso frente al Villarreal ya caía por 4-0 antes de la media hora con un nuevo catálogo de errores groseros. En la pausa de hidratación, el preparador madrileño solo pudo decirles a sus jugadores que se recolocaran con un 5-4-1.

"Demasiado ruido", según Míchel

El técnico rojiblanco, visiblemente superado por la situación, reconoció tras la goleada en La Cerámica que ni él, ni el equipo, ni el club están centrados en LaLiga porque hay "demasiado ruido, demasiada inestabilidad" por el mercado. La sensación, subrayó, es que el equipo está en una situación de "puertas abiertas".

"Hay seis, siete jugadores que pueden estar fuera o dentro y aquí nadie piensa en la responsabilidad de dar su mejor versión en tres partidos que serán muy importantes. Ya hemos perdido dos", lamentó Míchel antes de pedir “un equipo para trabajar que tenga alma, pasión y querer estar”.

Después del partido, el central David López lamentó en declaraciones a Esport3 la falta de "competitividad, ganas y voluntad" y la "apatía" del equipo en la primera parte e incluso dijo que "son situaciones que no son admisibles desde el punto de vista profesional".

"El que quiera estar que dé un paso adelante y el que no que se vaya", dijo con tono serio el jugador catalán.

Mucho trabajo por hacer en los despachos

A una semana del final del mercado el Girona todavía tiene muchísimo trabajo por hacer en los despachos. Solo ha realizado cinco incorporaciones -tres cedidos, Hugo Rincón, Vitor Reis y Thomas Lemar- y dos jugadores libres -Àlex Moreno y Axel Witsel- que elevan a ocho el número de jugadores con 32 años o más en el vestuario rojiblanco.

En La Cerámica, fueron titulares un portero, Vladyslav Krapyvtsov, que ha encajado 13 goles en 300 minutos en la élite; dos jugadores que destacaron el curso pasado en el Mirandés (Hugo Rincón y Joel Rocal) pero que debutan en Primera; dos piezas clave que pueden tener las horas contadas (Ladislav Krejci y Yangel Herrera); Daley Blind, un central de 35 años como lateral izquierdo y luego como pivote; y Dawda Camara, un delantero que la temporada pasada competía en Tercera Federación.

El equipo pareció tocar fondo en Villarreal. Y es que en un año ha pasado de ser la gran sorpresa del fútbol europeo -tercero en LaLiga 2023-2024 y debutar en la Liga de Campeones- a convertirse en un equipo anticompetitivo.

El técnico reconoció después de la sonrojante derrota en La Cerámica que el club no ha hecho las cosas bien este verano. Ahora debe hacer los deberes a contrarreloj, pero la sensación es que hace demasiado tiempo que no se acierta desde la dirección deportiva.

Míchel afirmó que cuando se cierre el mercado tendrá la plantilla para "construir" un equipo. Pero habrá perdido dos meses. Son solo dos jornadas, pero las sensaciones son pésimas.