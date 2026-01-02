GIRONA
El empujón definitivo de Joel Roca, el único talento 100% gironí
El extremo de Camprodon, de 20 años, se gana un lugar en el primer equipo después de una cesión al Mirandés y logra ser, durante muchas jornadas, la gran ilusión
Tatiana Pérez
Joel Roca (Camprodon, 2005) ya no se conforma con migajas, quiere el pan entero. El extremo, el único talento 100% 'gironí' del Girona, se ha ganado un puesto en el primer equipo tras una cesión provechosa al Mirandés de Segunda División la temporada pasada, donde llegó a la final del playoff de ascenso, y ha convencido al entrenador Míchel Sánchez, logrando ser, durante muchas jornadas, la gran ilusión de un equipo blanquirojo que hasta ahora había despertado poco entusiasmo debido a los malos resultados que lo mantienen en descenso.
Solo Azzedine Ounahi, desde que ha estado disponible para el técnico de Vallecas, ha podido eclipsar al jugador formado en la Academia y arrebatarle el MVP de las primeras jornadas. El ‘8’ marroquí está disputando la Copa de África y participó en el Mundial de 2022, mientras que Roca este año apenas ha jugado el Mundial sub-20 —para entender la diferencia y el mérito que tiene—.
Después de debutar en la máxima categoría en la temporada 2022-23, en la que jugó unos minutos contra Celta (2), Betis, Barça y Cádiz, y buscar su oportunidad fuera con una gran campaña en el Mirandés, esta temporada ya suma 14 partidos, nueve de ellos como titular con el equipo de Míchel en LaLiga, y ha marcado un gol. Fue el primer goleador del equipo, con un tanto en el debut contra el Rayo Vallecano. Una cifra simbólica.
Un superdotado del fútbol
Joel Roca ha pasado a tener ficha del primer equipo, con una renovación de contrato hasta 2029 desde este verano, pero no es extraño que le llegara el nuevo acuerdo sobre la mesa aun sin experiencia previa. El Girona realizó un movimiento estratégico y justo, consciente de que la carrera del extremo solo ha ido en ascenso desde que se incorporó al club en la temporada 2019-20 para formar parte del cadete B.
"El Girona le ha dado un impulso; le va dando moldes de pan y él los recoge", explicaba David Roca, padre de Joel, en una entrevista para el Diari de Girona en septiembre de 2021, después de que su hijo debutara en el filial con apenas 16 años. El de Camprodon, que se inició en la escuela del club de su pueblo y vivió una etapa en La Masia para jugar con el alevín del Barça, demostró ser un superdotado del fútbol, pasando rápidamente por cadete A, juvenil B, juvenil A y Girona B. También fue llamado por Míchel el año del ascenso, pero en ese caso solo fue una convocatoria frente al Huesca. El entrenador le acabaría ofreciendo un premio mayor con el debut en Primera contra el Celta la temporada siguiente.
Desde esta temporada, ya es fijo en los esquemas. La incorporación de última hora de Bryan Gil en el mercado de verano le afectó directamente, ya que comparten posición en la banda izquierda, pero por el momento se han ido compaginando bien para aumentar la competitividad. Roca, que se perdió tres encuentros porque estaba con la selección española en el Mundial sub-20, ha sido titular en nueve partidos, mientras que el andaluz lo ha sido en ocho. En el último partido contra el Atlético, recuperó la titularidad y su sustituto fue Asprilla.
- El Barça respira con el 'fair play' para empezar 2026
- El Barça ya sabe lo que costaría la cesión de Cancelo
- Jordi Évole no da crédito con el resumen de 2025 en TVE sobre el Barça: 'Por lo que sea...
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Lewandowski y Christensen, libres para negociar su futuro lejos del Barça
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria
- Bernal, el arma de Flick para 2026
- Lamine Yamal no se entrena a 48h del derbi contra el Espanyol