Empate al límite

El Girona arrancó la temporada con un empate que sabe a poco. Dominó, insistió y solo encontró el gol cuando el reloj ya apuraba los descuentos. Fue en el último minuto cuando Abel Ruiz, que había entrado en la segunda parte, salvó un punto y evitó un peor debut del equipo de Quique Álvarez en su regreso a la Segunda división.

El Leganés, más pragmático y efectivo, se llevó un punto de Montilivi tras adelantarse al inicio del segundo tiempo. Desde el pitido inicial el conjunto local impuso su ritmo. La posesión fue abrumadora (67%) y el balón circuló de lado a lado mientras el Leganés se replegaba.

Arnau Martínez, todavía en Girona, vio anulado un tanto por fuera de juego y Bryan Gil desperdició una ocasión clara tras un centro de Álex Moreno. El 0-0 del descanso reflejaba el control catalán, pero también la falta de puntería.

Todo cambió al volver del túnel. Naim firmó un golazo que puso por delante a los pepineros y obligó al Girona a perseguir el resultado. Míchel movió el banquillo: entraron Stuani, Asprilla y Justin. El equipo apretó, generó córners y llegó con peligro, pero se encontró con una zaga ordenada y con Raúl, atento bajo palos. Cuando parecía que el tiempo se agotaba, Abel Ruiz apareció en el área para empujar el empate en el minuto 90. El estadio respiró aliviado. Todavía hubo tiempo para un remate de Stuani y un último córner, pero el colegiado señaló el final.

Girona 1

Leganés 1

Jornada 1/Montilivi/10.689 esp.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Frances, Holmes Junior (Izan, 80’), Alex Moreno; Iván Martín (Abel, 58’), Fran Beltrán, Morante; Bryan (Asprilla, 68’), Dawda (Jastin, 68’) y Minsu (Stuani, 68’).

Leganés: Raúl; Naim, Lalo Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel; Kechta (Peña, 61’), Atienza (Pulido, 85’), Buurmeester, Tejero (Dani, 78’); Gharbi (Millán, 61’) y Soko (Del Cura, 61’).

Goles: 0-1 (48’): Naim García (48’). 1-1 (90’): Abel Ruiz.

Árbitro: Galech Apezteguia. TA: Minsu, Beltrán; Marvel,Ignasi Miquel, Pulido.