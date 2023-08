Eloi Amagat: "El Girona siempre fue mi prioridad"

La leyenda rojiblanca confesó que no descarta volver algún día al que ha sido el club de su vida El domingo pasado, Eloi recibió un homenaje en Montilivi

Eloi Amagat Arimany (Girona, 1985) se dio a conocer como el "joven gerundense" que se hizo un hueco en primer equipo con un debut soñado en Copa. Y no decepcionó. Tercera, Segunda B, Segunda A y Primera. Todo para cumplir un sueño en el club de su vida. Ahora, retirado, no descarta volver, tal como confesó en una entrevista para 'Diari de Girona'.

Pregunta: ¿Estuvo nervioso el domingo en Montilivi?

Respuesta: No me había imaginado mucho cómo sería el día de mi retirada, la verdad. Me gusta que las cosas vengan como vengan y sentirlas a flor de piel. Cuando imaginas muchas situaciones, después te puedes decepcionar o puede ser diferente al que te esperabas. Estaba nervioso. Me vinieron recuerdos y emociones, además que gran parte de mi familia y amigos eran en el campo. Fue emotivo.

P: ¿Un futbolista llega a estar preparado para la retirada?

R: Creo que no. De hecho, he comprobado que no. Estas últimas semanas he podido entender que es normal que cueste. A principios de verano, cuando lo empezaba a meditar, realmente pasé muchos malos momentos. No entendía cómo sería mi vida a partir de ahora ni que decidiera dejar una cosa que me gusta tanto como el fútbol. Toda la vida he hecho el mismo, con unas rutinas y unos hábitos muy concretos. Estoy pasando por un proceso de adaptación porque los he cortado de golpe.

P: ¿El descenso del Olot precipitó la decisión?

R: La retirada ha estado consecuencia de la temporada pasada. Fue un curso muy duro en Olot, bastante inestable con tres entrenadores diferentes y finalmente bajando de categoría. Yo era uno de los capitanes, de los pesos importantes y veteranos del equipo, y me sentía plenamente responsable. Tomar la decisión todavía me ha costado más porque físicamente me encontraba bien, jugué fuerzas partidos y creo que estuve en un buen nivel sin lesiones últimamente. Me veía con físico para continuar algo más, pero mentalmente me costaba. Siempre he pensado que cuando las piernas o la mente no acompañan, es bueno plantearte que quizás ha llegado el momento de dejarlo. Así fue.

P: ¿Ha tenido el apoyo de los suyos?

R: Siempre lo he tenido. En este momento, y durante toda mi carrera, la familia ha sido uno de los pilares más importantes. Pero no solo han sido ellos, también he necesitado ayudas externas por habla de todos estos temas con excompañeros que han pasado por la misma situación. El impacto es muy gordo cuando llega la retirada del fútbol profesional.

P: Se dice que lo mejor del fútbol son las personas

R: Sí. Yo diría que son las personas, los amigos que he conocido y serán amigos por siempre jamás. También valoro mucho las aficiones que he tenido, me he sentido respetado por ellas. Cómo todo deportista, el mejor es competir y sentirte vivo cada fin de semana. Ya lo estoy echando de menos.

P: ¿También los clubes? Usted no se entendería sin el Girona y lo Girona no se entendería sin usted.

No lo he escondido nunca. Cuando era futbolista, el Girona siempre ha sido mi prioridad. Es dónde he querido estar siempre. Si tienes este sentimiento tan profundo y arraigado adentro, es un extra poder trabajar o jugar.

P: No es el caso, ¿pero se siente un one club man?

R: Más o menos. No querría dejar de hablar de todos los otros clubes. También me han formado y me han ayudado a ser quién soy como futbolista y como persona. El Olot ha sido el club ideal para pasar las últimas temporadas antes de la retirada; el Llagostera fue un club importante donde se me dio mucho protagonismo desde el primer momento y me permitió coger el nivel para volver otro golpe a casa, en el Girona, al fútbol profesional. No los quiero olvidar. Pero sí que es verdad que lo Girona es dónde he vivido los años más felices de mi vida. Aquí he conseguido las cosas que me han hecho más feliz.

P: ¿Qué queda de aquel Eloi que fue el héroe en Copa contra el Villarreal el día que debutaba y al final del partido hacía malabares con rollos de papel en el vestuario?

R: No queda mucho. Han pasado muchos años, casi veinte. tenía 19 y ahora tengo 38... Aquel joven era un jugador lleno de ilusión que soñaba al hacerse un lugar y tuvo la fortuna de conseguir aquel gol que daba la clasificación para la siguiente ronda el primer día que pisaba Montilivi. Las similitudes que veo es que en aquel momento ya era mucho del Girona porque veinte años después lo continúo siendo, seguramente algo más incluso por el que he vivido.

P: Fue apenas el inicio, pero aquello marcó un antes y un después en su carrera como futbolista

R: Fue importante. En aquella época, dar el salto del juvenil a Segunda B, y encima hacerlo al club de mi ciudad con aquel debut, tuvo mucha repercusión. Ya se hablaba del joven gerundense. Fue entonces cuando me di cuenta que quizás el fútbol podría ser mi trabajo. También se empezó a crear este vínculo tan especial que tengo con el club.

P: ¿Cómo se lleva el foco mediático en el Girona?

R: Yo lo he intentado llevar con mucha tranquilidad. Ahora porque está a Primera División y hay mucho más ruido, pero Girona siempre ha sido una ciudad donde su gente respeta mucho al futbolista indiferentemente de los resultados. Se puede pasear tranquilo. Creo que es un aspecto más educativo y de la persona.

P: ¿Cómo definiría su paso por el Girona si lo tuviera que describir con una palabra?

R: (Piensa). Sincero, quizás. O fiel. El Girona siempre ha sido mi prioridad y nunca he tenido la tentación de serle infiel por una propuesta más atractiva. Las veces que he tenido que marchar siempre han estado a regañadientes y mi objetivo siempre ha estado prepararme e intentar mejorar para poder volver.

P: ¿No ha escuchado nunca ninguna oferta?

R: No. Quizás no he tenido el nivel para despertar el interés de muchos lugares, pero en algunos momento hubo opciones. Entonces, el Girona no estaba tan consolidado ni tenía la capacidad que tiene ahora, pero quería priorizar quedarme aquí. Lo sentía realmente así.

P: Y si tuviera que resumir su carrera en tres momentos, cuáles serían?

R: El primero sería el debut, que fue un impacto muy especial por mí; el segundo el ascenso del 2017, que fue espectacular, inimaginable e histórico tanto por el club como por la ciudad; y lo tercero la retirada, para cerrar el círculo. No esperaba recibir tantos mensajes cuando colgué el video, me hizo emocionar. He comprobado la repercusión que he tenido y el que piensa un poco la gente de Girona sobre mí.

P: Tiene mucho mérito haber jugado a Tercera, Segunda B, Segunda y Primera con el Girona. ¿Cómo se aguanta tanto de tiempo en un mismo lugar?

R: No fue una relación continuada, sino que por varios motivos tuve que marchar. Se aguanta con sentimiento tanto por una parte como por la otra. En mi caso, he valorado mucho al club. Y el club me ha transmitido importancia, tratándome con respeto.

P: ¿Se recuerda que se compró con el primer sueldo?

R: Ostras, mi primer sueldo... No daba por mucho! Seguramente me compré unas botas porque en aquel momento las teníamos que pagar nosotros y necesitamos que estén bien. Me debería de comprar una marca y un modelo más top de botas.

P: ¿Se ve reflejado en los jóvenes de hoy?

R: Con algunos, supongo. Creo que los jóvenes de antes éramos un punto más prudentes. Quizás no diría más humildes, pero sí que nos manteníamos mucho en un segundo plan. Han cambiado mucho las figuras dentro de un vestuario. Los veteranos imponían mucho y realmente daban miedo, y después había los jóvenes que no decían mucho nada porque estaban cohibidos. Por una parte creo que era bueno porque demostrábamos respeto hacia los veteranos, pero que ahora estén tan desinhibidos también va bien para que se los vea el nivel mucho más pronto. Tienen un impacto muy rápido en el mundo del fútbol. Que sean descarados es bueno por su nivel futbolístico y por el club donde sean.

P: ¿Por qué es importante que haya figuras más maduras en un vestuario?

R: Cuando uno es muy joven, no está preparado por ciertas cosas y se puede confundir. Te pueden llegar cantidades de dinero que no son normales por la edad que tienes y jugadores con experiencia te ayudan a mantener los pies a tierra. Pueden pasar muchas cosas en el fútbol.

P: ¿Lleva tatuajes?

R: Pues llevo uno y me lo he hecho este año después de hacer El Camino de Santiago. Es la flecha y la concha.

P: ¿Le ayudó a decidirse?

R: Sí. Es una experiencia que recomendaría a todo el mundo. Mágica. Yo fui sol, cosa que al principio me hacía cierto vértigo igual que la retirada. Lo repetiría. Me ayudó para aclararme y apagar el ruido que sentía aquí.

P: ¿Mejor entrenador y compañeros que ha tenido?

R: El mejor entrenador, Rubi. Me marcó mucho. Hace poco tuvimos la suerte de reencontrarnos en una comida preciosa para recordar el primer año que lo Girona jugó un play-off. Despertamos la ilusión a la gente, haciéndolos ver que el Girona podía estar a la máxima categoría, y nos prometimos que cuando pasaran diez años se volveríamos a encontrar. De compañeros, no seré muy original: me quedo con en Granell y Pere Pons. Nos hemos conocido por el fútbol y nos hemos convertido en familia.

P: ¿La experiencia en Estados Unidos fue el mejor regalo que podía tener después de dejar el Girona?

R: Fue ideal, pero lamentablemente se me hizo corto. Cuando mejor estaba adaptado al club, la ciudad y el idioma, se me finalizó el contrato y no hubo opción de continuar. Fue una experiencia espectacular. Era el momento de hacer un cambio y espabilarme. Después de Nueva York, m‘habría gustado seguir jugando en el extranjero, pero no se concretó.

P: ¿Cómo fue compartir vestuario con David Villa?

R: Me ayudó mucho. Él llevaba tiempo en la ciudad y al club, y me acogió rápidamente porque me adaptara. También en temas logísticos de la vida cotidiana. Me sorprendió. Villa es una estrella, considero que fue el mejor o de los mejores delanteros de España. Tiene todos los títulos que se puedan ganar. Es una persona próxima como lo puede ser Stuani en el Girona. Es de agradecer.

P: ¿Tiene negocios aparte del fútbol, quien la asesora y por qué abrió esta vía?

R: Ninguno. Tenía muchas ganas de hacer algo en la ciudad porque soy muy gerundense. Àlex, Pere y yo tuvimos la oportunidad de asociarnos con el Saratoga. Fue muy sencillo. Hemos ido creciendo despacio. Estamos contentos de poder hacer cosas.

P: El Girona es ahora una multinacional, ¿pero en algún momento del pasado llegó a temer por su desaparición?

R: Sí, sí. Hubo una época en que tuvimos ciertas dudas. La temporada que nos salvamos el último día contra el Dépor hubo muchos problemas institucionalmente. Se hablaba de que pasaría si lo Girona hubiera bajado a Segunda B. Hemos pasado cosas duras, momentos complicados y pesados. Por eso, hay que mirar con perspectiva y tener memoria para valorar mucho lo qué tenemos ahora. No todos lo hemos podido vivir. Hay muchos trabajadores y jugadores que ya no son al club, pero que han hecho posible el que estamos viviendo a día de hoy.

P: En la actualidad sería impensable que un jugador no cobrara

R: Hemos pasado meses y meses sin cobrar. Afortunadamente, ahora tenemos un gigante que en su momento apostó por el club. Alguien lo puede criticar o se lo puede cuestionar en ciertos momentos, pero lo City nos ha dado tranquilidad institucional y estabilidad económica.

P: ¿El Girona está en buenas manos con el City Football Group?

R: Por mí sí. Ha podido crear un vínculo. A mí me gusta que las cosas de aquí las gestionen gente de aquí, pero por el momento que sufría el club fue vital su entrada. No hemos perdido la esencia porque se ha sabido trabajar el arraigo. Es un orgullo ver niños y niñas con las camisetas del Girona desde muy pequeños y que te digan que son del Girona.

P: ¿Qué siente cuando ve competir al equipo de tú a tú contra los grandes?

R: Orgullo, como gerundense, forofo y futbolista. Valoro haber puesto mi granito de arena porque se haya podido llegar al máximo nivel y competir de tú a tú con los gigantes del fútbol. Tengo ilusión y soy muy ambicioso. Creo que el Girona nos dará muchas alegrías, pero cuando eres lo más novel nunca sabes cuando puede durar. Tenemos que disfrutar cada día.

P: No cierra la puerta a volver al club en un futuro

R: Primero quiero aterrizar y digerirlo todo. Ha sido muy intenso y tengo que bajar revoluciones. Después valoraré las opciones que pueda haber. Como futbolista, no me escondí nunca que mi prioridad era jugar en el Girona. Ahora, sin ser futbolista también me encantaría trabajar. Sigo pensando el mismo, tener este sentimiento te da un plus. Ya se verán qué opciones pueden llegar, yo no cierro puertas a nada.