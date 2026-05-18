El del Elche sí que es "el partido más importante de la historia del Girona"

Hay que ir a muerte. A dejarse la piel. Y el alma. Y el orgullo, claro. A orgullo no les puede ganar nadie. Montilivi, como lo fue en infinitas ocasiones, debe ser el jugador número 12. Dijo Míchel en la previa del duelo ante la Real Sociedad que el Girona afrontaba "el partido más importante de su historia". Aún más lo es el de este sábado: permanencia o descenso.

Es un partido de vida o muerte. No hay más. La derrota en el Riyadh Air Metropolitano dejaba al equipo sin más opciones que la victoria ante el Elche de Eder Sarabia. No hace falta ni sacar la calculadora, pues la necesidad es clara: solo vale ganar. Empatar o perder significaría descender. Un triunfo vale una permanencia. Así de sencillo... y complicado a la vez.

Solo vale ganar

Porque la derrota del Mallorca en Orriols vino bien al conjunto catalán que, pese a no puntuar en Madrid, continúa dependiendo de sí mismo para seguir un año más en Primera División. Las sensaciones no son las mejores y es cierto que cuesta ser optimista tras lo vivido estas últimas semanas. Pero toca hacer un sobreesfuerzo e intentar ver el vaso medio lleno y no medio vacío.

Cierto es que el equipo encadena siete jornadas sin ganar, pero le visita el peor visitante de la competición, un Elche que viene de ganarle al Getafe, pero sufre lejos del Martínez Valero (solo una victoria a domicilio, cuatro empates y 13 derrotas).

Atlético de Madrid-Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, debe mejorar su efectividad arriba. Ofensivamente hablando, estos últimos dos partidos han sido de lo mejorcito de la temporada. Una infinidad llegadas y mucha presencia en campo rival. Pero ha costado una barbaridad meterla.

Mereció más - mucho más - ante Real Sociedad y Atlético. Tiró 27 y 23 veces, respectivamente, pero contra los donostiarras solo tres fueron entre los tres palos, mientras que el domingo envió 10 disparos a puerta. Y solo marcó un gol, que llevó la firma del de siempre, de Cristhian Stuani.

El charrúa está tirando de coraje y amor por el escudo para tratar de volver a salvar al club de sus amores, pues lleva varios encuentros jugando tras haberse infiltrado. Eso es compromiso. El equipo está echando en falta a su '9', a Vladyslav Vanat, y está jugando sin referencia fija, desempeñando ese rol jugadores como Echeverri o Tsygankov. El sábado hay que marcar como sea.

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Además, hay un evidente sentimiento de revancha. Fue el Elche quien consumó el descenso del Girona con aquel gol de Pere Milla en el minuto 97, hoy jugador del Espanyol. De las diez finales disputadas en Montilivi, el conjunto catalán solo logró imponerse en cuatro y cayó derrotado en seis. Sin embargo, ahora toca mirar al frente y aferrarse al optimismo.