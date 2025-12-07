Elche - Girona, en directo: última hora y resultado del partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo

DESCANSO | 1-0

Venta mínima para los locales tras una primera mitad donde claramente han dominado los de Sarabia hasta encontrar el gol. Zapatazo al palo corto de Germán Valera que batió a un Gazzaniga que poco pudo hacer. Sin embargo, los de Míchel tuvieron el empate acto seguido, pero no llegó Bryan Gil por la mínima.

¡Volvemos en unos instantes!