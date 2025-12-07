En directo
Elche - Girona, en directo: última hora y resultado del partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la 15ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26 entre Elche y Girona
2ª PARTE | 51' | 2-0
¡GOL DEL ELCHE! ¡GOL DE RAFA MIR! Cabalgada de Héctor Fort hasta la media luna, dividió para Rafa Mir y pese a estar muy escorado, el centro-chut acaba colándose por el palo corto de Gazzaniga.
2ª PARTE | 48' | 1-0
Ha salido bien el Girona con ganas de llegar al área de Iñaki Peña. Mínimo paso atrás del Elche en este arranque.
2ª PARTE | 45' | 1-0
¡ARRANCA LA 2ª MITAD! ¡Balón para el Girona!
¡Hay cambio en el Elche!
Entra: Rodri Mendoza
Sale: Diang
DESCANSO | 1-0
Venta mínima para los locales tras una primera mitad donde claramente han dominado los de Sarabia hasta encontrar el gol. Zapatazo al palo corto de Germán Valera que batió a un Gazzaniga que poco pudo hacer. Sin embargo, los de Míchel tuvieron el empate acto seguido, pero no llegó Bryan Gil por la mínima.
¡Volvemos en unos instantes!
DESCANSO | 1-0
¡DESCANSO EL MARTÍNEZ-VALERO! ¡GANA EL ELCHE MOMENTÁNEAMENTE!
1ª PARTE | 45' | 1-0
¡1 MINUTO DE AÑADIDO!
1ª PARTE | 44' | 1-0
¡LA ACABA DE TENER EL GIROOOONA! Pase de la muerte que no llega por centímetros Bryan Gil en boca de gol.
1ª PARTE | 41' | 1-0
Trata de reaccionar el Girona metiéndole una marcha más a su juego, pero sin demasiada fortuna, ya que el envío en largo a Bryan Gil termina por irse por línea de fondo.
1ª PARTE | 39' | 1-0
¡GOL DEL ELCHE! ¡GOLAZO DE GERMÁN VALERA! Latigazo inapelable del extremo del Elche que elaboró en corto con Febas para después armar el golpeo al palo corto.
