La ejemplar reflexión de Stuani: "Si de algo estoy seguro es que volveré a intentarlo"

Llámenle suerte, destino o azar. El Girona se marchó del Ramón Sánchez-Pizjuán con la sensación, no de haber sumado un punto, sino de haber dejado escapar dos. No importó que Thomas Lemar, quien vio puerta casi dos años después (18 de marzo de 2023), pusiera al los 'gironins' por delante en el marcador en los primeros compases de partido, ni que el equipo hiciese muchas cosas bien durante gran parte del choque, pues las desconexiones puntuales en el tramo final acabaron costando caro.

El 1-1 de Kike Salas en el 90+2' fue un jarro de agua fría tremendo para un Girona que lo tenía todo de cara para regresar a la senda del triunfo tras la derrota en el Carlos Tartiere. Tres puntos vitales, especialmente por lo ajustada que está la parte media-baja de la clasificación que se esfumaron en el descuento.

Fue entonces cuando, instantes después, Suazo cometió una pena máxima sobre Iván Martín y el Girona tenía una oportunidad inmejorable para llevarse la victoria. 90+6'. El propio Iván dejaba su sitio a un Cristhian Stuani que saltaba al terreno de juego para asumir dicha responsabilidad. Míchel recurrió a su capitán. Al futbolista más importante de la historia del club. Todo un especialista desde los once metros.

Los jugadores del Girona celebran el gol marcado por Thomas Lemar en el Pizjuán / Raul Caro / EFE

Sin embargo, salió cruz. Stuani erró su lanzamiento. O mejor dicho, Vlachodimos le adivinó las intenciones y, con una estirada providencial, atajó el penalti para dar un respiro a un Sevilla también necesitado.

"Si me la tengo que jugar con alguien es con Stuani"

Podía pasar. Claro que podía pasar. La reacción incorrecta e injusta es la de atacar a Míchel por dar entrada a un futbolista para solo patear un penalti o al propio Stuani por no convertirlo. "El míster eligió a Stuani para tirar el penalti. Normalmente, nunca falla, pero hoy le ha tocado así", aseguró el goleador, Lemar, a 'DAZN'.

Míchel lo defendió a capa y a espada. No estaba arrepentido por haber tomado dicha decisión. Al contrario: "Si me la tengo que jugar con alguien para pensar que un penalti lo tenemos que marcar, es con Stuani. Hoy no ha podido ser", aseveró.

Míchel, en el Sánchez-Pizjuán / Raul Caro / EFE

Y más tarde salió al paso el charrúa, quien publicó un bonito y esperanzador mensaje en su cuenta de 'X': "Hoy me tocó fallar !! El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles. Agradezco a Míchel me diera la responsabilidad y la confianza, también a mis compañeros que merecían el triunfo. Si de algo estoy seguro es que volveré a intentarlo".

'Stu', un seguro de vida

Nada ni nadie nos harán cambiar de opinión: Stuani es un seguro desde los once metros. ¿Cuántas alegrías dio a la afición 'gironina' al asumir con fiabilidad dicha responsabilidad? Sin ir más lejos, sus goles sellaron la permanencia la pasada campaña.

Noticias relacionadas

Stuani, el futbolista más importante de la historia del Girona / @gironaFC

En Primera División lleva lanzados un total de 29 penaltis: marcó 27 y, por tanto, solo falló dos. El del domingo por la tarde en Sevilla y el pasado 20 de octubre de 2022 ante el Almería.