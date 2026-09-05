La efectividad del Girona es suficiente

Se cerró el mercado, se acabaron las especulaciones sobre la plantilla, y parece que los cauces se enderezan en tierras gerundenses. Segundo triunfo consecutivo para los de Quique Álvarez, esta vez basado en la diferencia de talento ofensivo con su rival, un Sporting que plantó cara en todo momento, pero que perdió su imbatibilidad tras un buen arranque de curso.

Las tornas cambiaron, y lo hicieron desde el principio. Uno de los propensos al error, Paulo Gazzaniga, habilitó a Yaser Asprilla con un balón profundo medido, y el colombiano, en pleno estado de gracia tras el doblete de la pasada semana, no falló en el mano a mano ante Rubén Yáñez.

El Sporting intentó responder, pero su mejor ocasión, con un cabezazo de Otero, no tuvo fortuna.

El Sporting no varió el guion con el que acabó la primera mitad, si más cabe lo aumentó y multiplicó, atesorando la posesión y arrinconando a un Girona al que parecía que se le podía hacer muy largo el encuentro.

La emoción duró hasta el último cuarto de hora, cuando un contragolpe liderado por Carles Pérez lo definió el propio jugador catalán, recién llegado a la entidad esta misma semana, con un disparo raso y cruzado que sentenció el duelo.

Con dos tantos de ventaja en el marcador, el Girona se limitó a guardar la ropa y colocarse en un bloque bajo bastante compacto, imposibilitando que el Sporting avanzara por los carriles centrales y limitando a los asturianos a tener los centros laterales como única via de peligro. Ni con esas, el Sporting encontró la rendija que le pudiera volver a meter en la lucha por los puntos.