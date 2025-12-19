Echeverri vuelve al City; el Girona, a la espera

Si nada se tuerce, Claudio Echeverri (Resistencia, 2006) vestirá la elástica 'blanc-i-vermella' durante la segunda mitad de la temporada. El Girona tanteó su cesión en verano, pero finalmente se decantó por la propuesta de un Bayer Leverkusen que, entre otras cosas, competía en la Champions League.

Su secundario rol a las órdenes de Kasper Hjulmand, no obstante, provocó que todas las partes implicadas en el movimiento se replanteasen un cambio de rumbo para revertir la situación. Apenas jugó 11 - solo tres como titular - partidos con el cuadro de la aspirina y suma una asistencia en su cuenta personal. Según informó Nil Solà un par de días atrás, Girona y Manchester City estaban acercando posturas para llegar a un entente que permita a Echeverri vestir la camiseta 'blanc-i-vermella' durante la segunda parte de la temporada.

Un posible movimiento que confirmó el técnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand, en la rueda de prensa previa al choque ante el RB Leipzig de este sábado: "Hemos tomado la decisión junto con el Manchester City de que regresará. Como resultado, no estará en la convocatoria. Esto se decidió en los últimos días".

City y Leverkusen acuerdan terminar la cesión de Echeverri / X

"Tenemos muchos jugadores en su posición"

El exseleccionador de Dinamarca se deshizo en elogios hacia su figura: "Claudio es un gran jugador. Tengo mucha confianza en él y en su desarrollo. Pero tenemos muchos jugadores en su posición. Es muy difícil dar minutos a todos. Ha entrenado bien, es un gran chico, no ha habido ningún problema. Tiene un enorme potencial, pero simplemente no era posible darle más minutos de juego".

Esto significa, pues, que romperá su cesión con el Bayer Leverkusen y regresará a Mánchester para, posteriormente, tomar un vuelo a Girona y ponerse a las órdenes de Míchel hasta final de curso. Eso sí, para que pueda darse, uno de los tres extracomunitarios que figuran en la plantilla debe hacer las maletas: Vitor Reis, Jhon Solís o Yaser Asprilla.

Vitor Reis, vital para Míchel / Javier Etxezarreta / EFE

El central brasileño queda fuera de la ecuación ya que es vital para un Míchel que valora positivamente su cesión. Por tanto, la decisión se reduce a los dos colombianos. El mediocentro tiene las puertas abiertas y el '10', cuyo rendimiento está muy por debajo de las expectativas, saldrá si llega una buena oferta.