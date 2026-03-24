Echeverri sufre una lesión leve en el tobillo y tendrá que parar

El Girona volvió el lunes a los entrenamientos tras la derrota del pasado sábado en Pamplona (1-0). A corto plazo no hay ningún partido, ya que la competición se detiene este fin de semana, y los 'gironins' no volverán a jugar hasta el Lunes de Pascua (6 de abril) contra el Villarreal en Montilivi (21:00).

La plantilla seguirá trabajando esta semana hasta el viernes. A partir de ahí, Míchel concederá cuatro días de descanso al equipo, que no retomará los entrenamientos hasta el próximo martes.

Para este partido, Míchel podría recuperar a Cristhian Stuani y posiblemente también a Bryan Gil. Quien tendrá que guardar reposo estos días es Claudio Echeverri, que no pudo terminar el partido del sábado en el campo del Osasuna debido a problemas físicos y salió cojeando de El Sadar.

Girona Claudio Echeverri celebrates after scoring a goal against Athletic Bilbao during their LaLiga soccer match held at Montilivi stadium in Girona. EFE/ Siu Wu / EFE

En principio, parece tratarse de una lesión leve en el tobillo como consecuencia del esguince que sufrió en Pamplona. Aun así, en principio, es probable que el delantero argentino cedido por el Manchester City pueda llegar al partido contra el Villarreal, y habrá que ver si estará en condiciones de cara al siguiente, en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid.

Joel Roca, convocado con la sub-21

El extremo de Camprodon entró en la lista de David Gordo para suplir a un Jesús Rodríguez que sufrió una lesión en la rodilla el pasado domingo con el Como 1907. Se incorpora este mismo martes a la expedición de la sub-21 y estará a la disposición del seleccionador para disputar los encuentros ante Chipre (viernes 27 en Lárnaca) y la Federación de Kosovo (martes 31 en el Centro Deportivo Alcalá de Henares), correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo de 2027.

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"Los servicios médicos de la RFEF, en permanente comunicación con sus homólogos del Como 1907, han estimado oportuno que Jesús Rodríguez continúe con el proceso de recuperación en su club", confirmó la RFEF.