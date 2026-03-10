Echeverri, revolucionado: Míchel no puede permitirse un 'caso Mastantuono'

A la segunda fue a la vencida. Claudio Echeverri (Resistencia, 2006) era una de las prioridades de la dirección deportiva que encabeza Quique Cárcel en verano. Sin embargo, se decantó por la propuesta de un Bayer Leverkusen que competía en la Champions League. Su aventura en Alemania no prosperó y, en el mercado invernal, fue uno de los refuerzos de un Girona que nunca bajó los brazos.

Quién mejor que Míchel para cocer a fuego lento a un talento diferencial. Con los precedentes de Savinho, Yan Couto o un Vitor Reis que claramente fue de menos a más, el preparador madrileño era el más indicado para pulir un diamante en bruto.

A fuego lento

Por ello, su entrada al once iba a ser progresiva, midiendo los tiempos. Su fútbol es alegre e imaginativo, de esos que invitan a mirar. Y su ilusión y ambición son palpables. Pero ahora mismo necesita templarse, encontrar el punto justo entre el entusiasmo que le empuja y la pausa que le permita ser realmente determinante.

Va más revolucionado de la cuenta. A veces actúa con cierta precipitación con el balón. Sin él, en ocasiones llega tarde a las disputas. Esa mezcla de ímpetu y precipitación ya le ha costado tres amarillas en 210 minutos.

Tres amarillas

Contra el Alavés, por ejemplo, se le perdonó la segunda amarilla apenas cinco minutos después de haber visto la primera por pasarse de frenada en la disputa de un balón dividido. Su recuperación de balón fue decisiva para que Fran Beltrán anotase el tanto del triunfo ante el Barça, aunque su pisotón a Koundé estuvo cerca de costarle caro al Girona.

Fue otra acción al límite, fruto de ese exceso de revoluciones con el que está jugando sus primeros minutos como 'blanc-i-vermell'. Llega con todo, con una energía desbordante, pero a veces sin medir del todo el riesgo.

A pesar de haber participado en solo siete partidos (210'), lleva las mismas tarjetas (3) que un Iván Martín que acumula 1907 minutos en sus piernas. Axel Witsel o Daley Blind, futbolistas más expuestos y que deben lidiar con más acciones límites, solo se apuntan una amarilla cada uno en 2213 y 1642 minutos, respectivamente.

Tiene la confianza de Míchel

“Salir desde el banquillo no es fácil. Hay jugadores que tienen más tranquilidad y Claudio es joven y quiere ayudar mucho al equipo. Estoy muy contento con él en todos los sentidos. Es un jugador especial, tiene mucho talento y aún no hemos visto su mejor versión, pero tengo, de verdad, mucha confianza en él", aseguró Míchel días atrás.

Pues bien, 'El Diablito' vivió su primera titularidad en el Ciutat de València y sustituyó en la izquierda a un Bryan Gil que estará más de un mes de baja. Era el escenario para reivindicarse, pero el argentino - tampoco acompañado por un gris partido del equipo - no marcó diferencias en ataque y, además, estuvo involucrado en el tanto granota.

Estuvo demasiado frágil ante Victor García en el origen del 1-0. No cuerpeó con él y dejó que pisara línea de fondo y sacara un centro al área que encontró la testa de un Carlos Espí libre de marca. Míchel lo relevó minutos después. "Podríamos haber defendido mejor", lamentó el técnico a los micrófonos de 'Movistar +' tras el empate que rescató Joel Roca.

Mastantuono, caso aparte

En la capital, su compatriota y otra de las perlas salidas de River Plate, Franco Mastantuono, no está pasando por su mejor momento. Expulsado por su “vaya vergüenza, vaya p... vergüenza” en la derrota ante el Getafe, declaraciones que le costaron dos partidos de sanción, perdió esa chispa que había desatado la ilusión en el madridismo meses atrás.

Se le dieron muchas oportunidades pero, aun así, no está siendo capaz de sacar a relucir todo su potencial y, lógicamente, ha ido a menos. Sus errores recientes y su temperamento descontrolado debe servir como advertencia para Míchel y el propio Echeverri.