Echeverri, obligado a jugar en el Girona

Claudio Echeverri se irá al Girona en cuanto se abra el mercado, aunque ese no sea el deseo del jugador. Según ha podido corroborar SPORT, el plan del City Football Group es enviar al argentino a Montilivi. De hecho, eso era lo que se quería en verano, pero el jugador y su agente prefirieron marcharse al Bayer Leverkusen de, en aquel momento, Erik ten Hag, porque jugaba la Champions League.

El jugador y su entorno también veían con buenos ojos la opción de la Roma, pero se cayó porque los italianos no accedieron a las pretensiones de los ‘skyblues’: una cesión simple y una cláusula para recuperarlo en caso de que no tuviera minutos. Por eso se marchó a Leverkusen. Y tras el escaso protagonismo que ha tenido, especialmente en la Bundesliga, el Girona podrá contar con él en invierno.

Claudio quiere volver a River, pero no es el deseo del City Agente de Echeverri

Quique Cárcel intentó por todos los medios traerlo en verano, pero no pudo conseguirlo, ni siquiera con la presión del City. Pero a Echeverri no le entusiasma la idea de venir al Girona, ya que prefiere regresar a Argentina: “Eso es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo del Manchester City. Yo tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será del futuro de Claudio, pero te anticipo que será en Europa”, comentó su agente a medios argentinos. “Él estaría encantado (de volver a Argentina), pero ahora no va a ser posible, porque el City no quiere cederlo a Sudamérica; de lo contrario, él estaría encantado”, añadió.

Puerta abierta al Villarreal

El problema es que su destino será Montilivi, salvo cambio de última hora, y estas palabras no habrán sentado muy bien en el club. Incluso su agente mantuvo abierta la puerta del Villarreal: “Girona es la opción más concreta, pero tampoco podemos descartar al Villarreal”, señaló.

Echeverri tuvo un rol secundario en el Leverkusen / X

Sea como fuere, Echeverri solo ha sumado 270 minutos de juego en este primer tramo de temporada: 130 en Bundesliga (seis partidos) y 140 en Champions League (cinco partidos). Solo ha sido titular en tres encuentros y únicamente ha dado una asistencia. El City, cansado de ver cómo se le escapan oportunidades para mejorar y adaptarse a Europa, quiere tenerlo bien controlado para asegurar un desarrollo óptimo en una liga como la española.