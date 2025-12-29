El Girona sacude el mercado: Echeverri atado, Livakovic fuera

El Girona ha reanudado los entrenamientos este lunes con dos novedades significativas: Claudio Echeverri ya ha conocido a sus nuevos compañeros a la espera de oficializar su llegada después de que el Manchester City rompiera hace unos días su cesión en el Bayer Leverkusen.

El mediapunta argentino ha llegado a la ciudad y ha estado presente en las instalaciones del club este lunes por la mañana para conocer de primera mano todo sobre la que será su nueva casa en este segundo tramo de curso, en el que se espera que pueda dar un impulso vital al Girona para revertir un inicio muy lejos de las expectativas esperadas.

Echeverri ya fue el gran objetivo del Girona en el mercado de verano, pero finalmente el City se decantó por aceptar la propuesta de un Leverkusen que nunca acabó de darle las oportunidades esperadas.

Una situación que provocó el enfado de los dirigentes citizens, que han apostado finalmente por una vía que ya ha sido exitosa otras veces en los últimos años y que esperan que a las órdenes de Míchel, el argentino pueda demostrar su potencial y hacer méritos para poder hacerse un hueco en el Etihad Stadium a partir de la próxima campaña.

LIVAKOVIC, LA OTRA CARA

Por su parte, el guardameta Dominik Livakovic ni ha vuelto a Catalunya, con permiso del club, mientras soluciona su futuro.

El mercado de invierno comportará movimientos en la plantilla dirigida por Míchel y Quique Cárcel parece que, de momento, va por trabajo.