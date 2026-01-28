Echeverri, Beltrán y Ter Stegen: el Girona toma forma europea

El complicado inicio de temporada del Girona invitaba a los peores presagios. Solo un gol convertido en las primeras tres jornadas, dos en cinco, tres en siete... y a aquella séptima llegaron sin una victoria. El primer triunfo recién llegó en la jornada 8, y hasta la doce no sumó la segunda. La tercera cayó, apenas, en la 16. Y Míchel desesperaba.

Tres victorias de agosto a diciembre eran el saldo de un desenlace fatal. ‘Crónica de una muerte anunciada’, que escribió García Márquez. Pero recondujo la nave con mucha resiliencia el técnico vallecano desde entonces: tres victorias consecutivas (Mallorca, Osasuna y Espanyol) y fichajes. Buenos fichajes. Todos debutaron ante le Getafe, empatando 1-1 y prolongando la buena racha, además de las positivas sensaciones de Ter Stegen, Fran Beltrán y Claudio Echeverri.

ELOGIOS DE MÍCHEL

“Ha hecho un gran partido, partidazo. En salida de pelota es un jugador que nos da mucho. Y la parada que ha hecho al final es muy buena”, fue el primer parte de evaluación de Míchel sobre el portero blaugrana cedido en sus filas. Se refería al mano a mano que le retuvo a Boselli, en el añadido, tras el empate de Vitor Reis.

“Fran parece que llevaba mucho tiempo aquí. Lo ha hecho muy bien. Desde Aleix (Garcia) no tenía esta sensación de un jugador en el mediocampo que jugara a ritmo muy alto. Fran está a este nivel. Y Claudio (Echeverri) nos ha ayudado en un momento difícil, es joven y nos dará mucho. Tiene esta agresividad con la pelota en último tercio de campo que necesitamos mucho. Somos un equipo que llega al último tercio y echa en falta buena pegada”, añadió por los otros dos nombres, refuerzos de peso de cara a lo que viene.

Ter Stegen debutó con el Girona / EFE

Porque desea el conjunto rojiblanco seguir hilando la racha, visitando ahora al Oviedo y Sevilla. Los nombres están invitando a la ilusión de un equipo que sabe que puede aspirar a más. Ya son décimos con 25 puntos, aunque aún siguen más cerca del descenso (21) que de Europa (32).

PERMANENCIA, EL OBJETIVO

Eso sí, al ser consultado por ello, Míchel eligió la prudencia ante la prensa: “El objetivo es llegar a 42 puntos como once o doce equipos más porque la gente está apretando mucho y cualquier rival te puede ganar”. Porque no quiere distracciones el conjunto catalán, que ya jugó en Europa la campaña pasada y sabe que la curva negativa puede ser muy peligrosa.

El técnico del Girona, Michel, durante el partido entre el Girona FC y el Getafe CF / EFE/David Borrat

No por ello dejan de soñar con prolongar los buenos números en Asturias y Andalucía. Después, vendrá el Barça a Montilivi y los rojiblancos tienen una baja anunciada: Ter Stegen no estará ante el equipo dueño de sus derechos deportivos. Turno para Gazzaniga, ahora segundo tras los pasos del alemán. Con Livakovic se sigue buscando una salida.